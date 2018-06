Melker Bürgermeister Thomas Widrich tritt zurück

Der Melker Bürgermeister Thomas Widrich (ÖVP) tritt nach fast 14 Jahren zurück. Der Politiker informierte den Stadtrat in einer Sitzung am Donnerstag über seine Entscheidung, das Rathaus bestätigte einen „Kurier“-Bericht.

Bundesministerium für Inneres

Designierter Nachfolger ist Patrick Strobl (ÖVP), derzeit Stadtrat für Raumordnung, Gemeindeliegenschaften und landwirtschaftliche Angelegenheiten. Strobl ist 31 Jahre alt und seit 2015 ÖVP-Stadtparteiobmann.

Thomas Widrich wird laut Rathaus seinen Rücktritt in einer Gemeinderatssitzung am 4. Juli einreichen. Am 12. Juli soll in einer Sondersitzung der neue Bürgermeister gewählt werden. Widrich ist seit 19. Oktober 2004 Bürgermeister von Melk. Er will nach Angaben der Stadt den Weg für seinen Nachfolger, der die ÖVP in die Gemeinderatswahlen 2020 führen soll, freimachen.

Links: