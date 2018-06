HYPO-Generaldirektor Harold zieht sich zurück

Peter Harold wird seine Funktion als Generaldirektor der HYPO NOE Landesbank per 30. November „aus privaten Gründen“ zurücklegen, hat am Donnerstag die Bank in einer Aussendung bekanntgegeben.

´"Nach zehn erfolgreichen Jahren an der Spitze der HYPO NOE kann ich mit Stolz eine gesunde Bank übergeben. Nun ist es Zeit für eine neue Generation, als Mitarbeiter bleibe ich der HYPO NOE erhalten", wird Peter Harold zitiert. Der Aufsichtsrat der HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG habe am Donnerstag in seiner Sitzung beschlossen, Harolds Rücktrittsersuchen anzunehmen.

HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG

Neuer Zweiervorstand bestellt

Der Aufsichtsrat beschloss, den Vorstand von drei auf zwei Mitglieder zu verkleinern. Die bisherigen Vorstände Wolfgang Viehauser und Udo Birkner „sorgen für Kontinuität und bilden künftig das Führungs-Duo der HYPO NOE“, Wolfgang Viehauser als Sprecher des Vorstandes und Marktvorstand, Udo Birkner als Risiko- und Finanzvorstand. Günther Ofner, Vorsitzender des Aufsichtsrates: "Die Bank ist strategisch bestens aufgestellt, arbeitet sehr profitabel und kann daher positiv in die Zukunft blicken.

Peter Harold war seit 1. Mai 2008 Generaldirektor der HYPO NOE. Als „Meilensteine“ während seiner Tätigkeit werden in der Aussendung „die Eröffnung der neuen Konzernzentrale und die im letzten Herbst erfolgreich abgeschlossene Fusion der HYPO NOE Gruppe Bank AG und der HYPO NOE Landesbank AG“ genannt.

HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG

„Peter Harold hat die Bank durch schwierige Zeiten gesteuert und einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass die Bank heute stabiler, gesünder und schlagkräftiger denn je dasteht“, so Aufsichtsratsvorsitzender Ofner. Man freue sich daher, dass Peter Harold der HYPO NOE als Mitarbeiter erhalten bleibt.

Die HYPO NOE Landesbank habe in den letzten 130 Jahren das Land Niederösterreich entscheidend mitgeprägt, so Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP). Mit den heutigen Personalentscheidungen sei die Bank auch für die Zukunft gut gerüstet. „Wolfgang Viehauser und Udo Birkner kennen schon durch ihre bisherige Tätigkeit als Vorstände das Haus sehr gut und sind bestens auf die neuen Aufgaben vorbereitet“, sagte der Finanzlandesrat. Peter Harold habe in den letzten zehn Jahren die HYPO NOE gut geführt.

Links: