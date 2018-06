Trinkwasser Baden: Stadt gibt Entwarnung

Nachdem bei einer Kontrolle des Leitungswassers in Baden Fäkalkeime entdeckt worden sind, kann das Trinkwasser seit Freitag wieder bedenkenlos verwendet werden. Das ergaben Untersuchungen nach neuerlichen Probeentnahmen.

An einer von fünf Messstellen wurde eine geringe Zahl an Enterokokken und coliformen Bakterien nachgewiesen. Daraufhin war die Bevölkerung in einem Großteil des Stadtgebietes angehalten, Leitungswasser nur abgekocht zu trinken - mehr dazu in Trinkwasser in Baden verunreinigt (noe.ORF.at; 20.6.2018).

Am Freitag gab die Stadtgemeinde schließlich bekannt, dass das Leitungswasser nicht mehr verunreinigt ist. Es wurden erneut Proben an der betroffenen Stelle sowie an weiteren repräsentativen Stellen im Stadtgebiet entnommen und analysiert.

„Entspricht Trinkwasserverordnung“

„Das Analyseergebnis entspricht durchgehend der Trinkwasserverordnung. Es wurden keine Enterokokken und keine coliformen Bakterien nachgewiesen“, hieß es in einer Aussendung der Stadt. Das Badener Trinkwasser könne somit seit Freitag wieder bedenkenlos verwendet und getrunken werden.

Link: