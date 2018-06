Sonnenwende mit Sicherheitsvorkehrungen

Feuerwerke und Fackeln sorgen bei den Sonnwendfeiern für ein farbenprächtiges Spektakel. Vor allem in der Wachau werden wieder zahlreiche Besucher erwartet. Für die Feiern gelten allerdings besondere Sicherheitsvorkehrungen.

Im Mittelpunkt der Sicherheitsvorkehrungen steht, Waldbrände zu verhindern. Wegen der Trockenheit und der damit verbundenen erhöhten Brandgefahr ist aktuell in 14 niederösterreichischen Bezirken die sogenannte Waldbrandverordnung in Kraft.

„Das heißt, in diesen Bezirken darf weder im Wald noch am Waldrand oder auf Wiesen in der Nähe des Waldes ein Feuer entfacht werden. Das gilt auch für Sonnwendfeiern“, sagt Franz Resperger, Sprecher des Landesfeuerwehrkommandos. Je nach Größe des Feuers wird darüber hinaus geraten, Löschmittel bei der Hand zu haben.

Feuerwerke nur in Richtung Donau

Besonders viele Sonnwendfeuer werden in der Wachau brennen. Nach Angaben der Kremser Bezirkshauptfrau Elfriede Mayerhofer gibt es dafür Auflagen. So dürfen Feuerwerke etwa nur in Richtung der Donau abgeschossen werden.