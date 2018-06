Bislang 400 Bewerbungen bei Polizei

In Niederösterreich werden in den nächsten Jahren 2.500 neue Polizisten aufgenommen. Seit dem Frühjahr sind Beamte der Landespolizeidirektion unterwegs und rekrutieren Nachwuchs. 400 Interessenten haben sich seither beworben.

„Die 400 Bewerber durchlaufen bereits die Aufnahmemodalitäten“, sagt Polizeisprecher Johann Baumschlager. „Das heißt, sie absolvieren den schriftlichen bzw. sportlichen Aufnahmetest und ein persönliches Gespräch.“ Aufgrund von Pensionierungen und neuer Planstellen nimmt die Polizei in den nächsten zehn Jahren 2.500 Polizistinnen und Polizisten auf. „Wir suchen deshalb weiter nach Bewerbern“, so Baumschlager.

Der Sprecher der Landespolizeidirektion geht davon aus, dass in Summe 10.000 Bewerbungen notwendig sein werden. „Das liegt daran, dass nur jeder vierte Kandidat aufgenommen werden kann. Viele scheitern an der körperlichen Fitness bzw. am Wissenstest“, erklärt Baumschlager.

Nur jeder Vierte schafft Aufnahme

Die Polizei werde deshalb weiterhin in Niederösterreich unterwegs sein und den Polizeiberuf bewerben. „Nach der Ausbildung, die zwei Jahre lang dauert und bezahlt ist, bestehen sowohl in Zivil als auch in Uniform vielfältige Einsatzmöglichkeiten“, so Baumschlager. Alle Informationen zu den Aufnahmekriterien gibt es auch auf einer eigens eingerichteten Homepage des Innenministeriums.

ORF / Gernot Rohrhofer

In den vergangenen Wochen waren Beamte der Polizei in Schulen oder bei unterschiedlichen Veranstaltungen unterwegs - mehr dazu in Polizei sucht 10.000 Bewerber (noe.ORF.at; 18.4.2018). Weitere „Recruiting Days“ finden beim Landestreffen der Feuerwehrjugend, beim Ötscher Marathon, beim Frequency in St. Pölten, beim Air Race in Wiener Neustadt oder beim Wachau Marathon statt.

Gernot Rohrhofer, noe.ORF.at

Links: