Prozess: Lehrer missbrauchte Schülerinnen

In Korneuburg steht heute ein ehemaliger Lehrer vor Gericht. Der Pädagoge, der in einem Gymnasium in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) unterrichtet hatte, soll vier Schülerinnen sexuell missbraucht haben.

Der 37-jährige Lehrer ist großteils geständig. Demnach soll er vier Mädchen sexuell missbraucht und im dunklen Werkraum Experimente durchgeführt haben. Dass er einer Schülerin angeboten haben soll, im Austausch für Zärtlichkeiten Maturafragen zu verraten, bestreitet der Mann.

Eltern brachten den Fall ins Rollen

Eltern der Kinder hatten den Fall ins Rollen gebracht und Anzeige erstattet. Der Werk- und Geografielehrer wurde daraufhin suspendiert und sitzt seit November in Untersuchungshaft. In seiner Wohnung stellte die Polizei außerdem pornographische Darstellungen von Kindern sicher - mehr dazu in Missbrauch in Schule: Anklage rechtskräftig (noe.ORF.at; 26.5.2018).

Laut einem Gutachten, aus dem die Tageszeitung „Kurier“ zitierte, weist der Mann eine „erhebliche, tiefliegende Persönlichkeits- und Sexualstörung auf, die durch bizarr antuende pädophile Handlungen mit sadomasochistischen Elementen gekennzeichnet ist.“ Neben einem Berufsverbot verlange die Staatsanwaltschaft deshalb die Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher.

