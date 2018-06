Wiener Neustadt: Erster Fahrplan für neue Klinik

Die Landeskliniken-Holding hat den Neubau des Krankenhauses Wiener Neustadt beschlossen. Nach einem Beschluss im Landtag soll das Klinikum nahe des Krebsbehandlungszentrums Med Austron errichtet werden.

Die Kosten für den Neubau wurden mit rund 535 Millionen Euro angegeben, für Maßnahmen in der Übergangszeit bis zur Eröffnung sind am bestehenden Standort in der Stadt weitere 28 Millionen Euro eingeplant. Nach dem Beschluss in einer Holding-Versammlung am vergangenen Donnerstag muss das Projekt dem NÖ Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS) und danach der Landesregierung sowie dem Landtag zur Genehmigung und Freigabe der Finanzmittel vorgelegt werden.

Altbau seit 125 Jahren in Betrieb

„Das Landesklinikum Wiener Neustadt besteht seit mehr als 125 Jahren, wir haben uns daher für einen Neubau entschieden, denn wir wollen auch in Zukunft die beste medizinische Versorgung für die Bevölkerung anbieten“, sagte Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP). Besonders wichtig sei ihm, dass die Mitarbeiter als Experten vor Ort in die Planung mit einbezogen werden. Vorgesehen sind 680 Betten mit zwölf Abteilungen und fünf Instituten:

3 Abteilungen für Innere Medizin

Abteilung für Neurologie

Abteilung für Neurochirurgie

Abteilung für Chirurgie (inklusive Department für Plastische Chirurgie)

Abteilung für Unfallchirurgie

Abteilung für Urologie

Abteilung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin

Abteilung für Kinderheilkunde

Abteilung für Augenheilkunde

Abteilung für Hals-, Nasen- und Ohrenerkrankungen

Abteilung für Dermatologie und Venerologie

Institut für Radiologie

Institut für Radioonkologie (Strahlentherapie)

Institut für Labormedizin und Mikrobiologie

Institut für Pathologie

Institut für Physikalische Medizin und Rehabilitation

Detailplanung dauert rund drei Jahre

Die Vorarbeiten für den Neubau laufen laut Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) bereits seit mehreren Jahren, mit der Genehmigung des Projekts durch die Holding-Versammlung wurde „ein weiterer wichtiger Schritt für den Gesundheitsstandort Wiener Neustadt gesetzt.“ Generell werde mit einer dreijährigen Detailplanung gerechnet.

Die Baumaschinen werden also frühestens im Frühjahr 2022 rollen. Der neue Standort befindet sich in unmittelbarer Nähe des Logistikzentrums für Krankenhausbedarf, das seit 2014 in Betrieb ist. Noch unklar ist, was wird mit dem alten Standort in der Stadt passiert, das werde erst geprüft, hieß es aus der Stadtgemeinde.

