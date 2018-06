Waidhofen: Bürgermeister in Unfall verwickelt

Zu einer Kollision eines Zugs mit einem Auto ist es am Dienstag gegen Mittag in Waidhofen an der Ybbs gekommen. Zwei Insassen, Bürgermeister und Vizebürgermeister der Stadt, wurden dabei verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Dienstag auf der Strecke der NÖVOG-Citybahn, wenige Stunden nach dem schweren Zugsunglück in Völlerndorf - mehr dazu in Zugsunglück: Suche nach Ursache läuft (noe.ORF.at; 26.6.2018). Nach Informationen der Feuerwehr und der Polizei saßen in dem Unfallfahrzeug Werner Krammer, Bürgermeister von Waidhofen an der Ybbs (ÖVP), Vizebürgermeister Martin Reifecker (SPÖ) sowie eine Mitarbeiterin des Bürgermeisters.

Zwei Fahrzeuginsassen, der Bürgermeister und der Vizebürgermeister, wurden beim Unfall eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite sie aus dem Wrack. Anschließend wurden die beiden mit dem Rettungshubschrauber in das Landesklinikum Amstetten geflogen.

Beide Opfer außer Lebensgefahr

Nach Auskunft der Landesklinikenholding musste der Bürgermeister stationär im Landesklinikum Amstetten aufgenommen werden, er ist aber außer Lebensgefahr. Der Vizebürgermeister konnte das Spital bereits wieder verlassen. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt. Die Ursache für den Unfall wird nun von der Polizei ermittelt. Zu dem Unglück kam es auf einem unbeschrankten Bahnübergang in der Stadt, der mit einem Stoppschild gesichert ist.