Prohazka tritt als Abt von Stift Geras zurück

Der Abt von Stift Geras (Bezirk Horn), Michael Prohazka, tritt nach elf Jahren an der Spitze mit Ende Juni zurück, teilte Kathpress am Mittwoch mit. Wer ihm nachfolgt, dürfte erst im Herbst entschieden werden.

Nach fast elf Jahren an der Spitze des Waldviertler Prämonstratenserstiftes werde Prohazka künftig wieder am Collegium Orientale im bayrischen Eichstätt lehren, wo er bereits 2004 tätig war. „Auch die Ärzte haben mir geraten, mich zurückzunehmen und in die zweite Reihe zu treten“, wurde er von den „Niederösterreichische Nachrichten“ (NÖN) zitiert. Die Mitbrüder seien im Vorfeld über den Schritt informiert worden, die Gläubigen in den Stiftspfarren werden am Wochenende davon in Kenntnis gesetzt.

Prohazka gelte als ein profunder Kenner der byzantinischen Liturgie und verstehe sich als Brückenbauer zwischen den Kirchen in Ost und West, so Kathpress. Eine Besonderheit von Stift Geras sei die Byzantinische Kapelle, in der regelmäßig Gottesdienste im byzantinischen Ritus stattfinden.

Privat

Prohazka wurde 2007 zum 57. Abt gewählt

Michael Prohazka wurde am 29. Juli 1956 in Wien geboren. Er studierte Philosophie und Theologie in Wien, Freiburg und Rom. 1979 trat er in das Prämonstratenser-Chorherrenstift Geras ein, erhielt dort den Ordensnamen Karl und wurde 1983 zum Priester geweiht. 2004 wurde er Vizerektor am Collegium Orientale in Eichstätt, einem ökumenisch ausgerichteten Priesterseminar für Studenten aus mit Rom unierten orientalischen Kirchen.

2005 wurde Prohazka nach Geras zurückgerufen und vom damaligen, nach dem Rücktritt von Abt Joachim Angerer interimistisch eingesetzten Administrator Abt Martin Felhofer (Stift Schlägl) zum Prior ernannt. Zwei Jahre später erfolgte die Wahl zum 57. Abt. Der melkitische griechisch-katholische Patriarch Gregor III. Laham erhob Prohazka 2012 zum Archimandriten.

Nachfolge soll im Herbst entschieden werden

Wer Prohazka nachfolgt, dürfte erst im Herbst entschieden werden. Sein Mitbruder Conrad Müller, Stadt- und Stiftspfarrer in Geras, werde als Administrator das Stift leiten und für die Vorbereitung der Abtwahl zuständig sein. Das Stift Geras wurde 1153 gegründet und betreut derzeit 26 Pfarren seelsorglich. 21 davon befinden sich direkt im Dekanat. 14 Pfarren sind dem Stift Geras inkorporiert.

Link: