Amstetten zeigt Hits der Glam-Rock-Ära

Der Musical Sommer Amstetten bringt ab 18. Juli mit dem Musical „Rock of Ages“ die 1980er Jahre zurück. Dabei wird das Publikum mit Hits wie „The Final Countdown“ und „We Built This City“ zurück in die Zeit der großen Bands versetzt.

„Eine urkomische Rock‘n‘Roll-Liebesgeschichte, die sich zu den Glam-Rock-Rhythmen der 1980er Jahre entwickelt und das Publikum zurückversetzt in die Zeit der großen Bands mit noch größeren Frisuren“, kann man auf der Website des Musical Sommer über „Rock of Ages“ lesen.

Das Musical spielt im Jahr 1987: „Das Ende der 1980er Jahre in Hollywood ist erreicht, aber noch geben Haarspray, Likör und Leggings im Bourbon Room, der so ziemlich letzten legendären Location des unbeliebten Sunset Strips, den Ton an. Ein Ort, an dem Sexgott Stacee Jaxx die Bühne beherrscht und Groupies ihre Fantasien in die Tat umsetzen“, heißt es über den Inhalt.

kommunikationsagentur. sengstschmid

„Inmitten dieses Wahnsinns träumt der Kloputzer und angehende Rockstar Drew davon, sowohl die Bühne als auch die süße Sherrie zu erobern. Doch die Rock’n’Roll-Romantik-Blase platzt, als Hertz und Franz in die Stadt kommen, um mit ihrem europäischen Modell vom sauberen, ordentlichen und effizienten Leben dem wilden ‚Sex, Drugs and Rock’n’Roll’–Lifestyle am Sunset Strip ein Ende zu setzen.“

„The Final Countdown“ wieder auf der Bühne

„Rock of Ages“ bringt die größten Hits der Glam-Rock-Ära wie „The Final Countdown“, „We Built This City“, „Here I Go Again“, „Don’t Stop Believin’“, „More Than Words“, „I Want to Know What Love Is“, „Every Rose Has Its Thorn“ oder „Wanted Dead or Alive“ auf die Bühne und versetzt das Publikum zurück in die Zeit großer Bands und Interpreten wie Def Leppard, Joan Jett, Foreigner, Night Ranger, REO Speedwagon, Poison, Whitesnake oder Styx. Das 2005 in Los Angeles uraufgeführte Musical wurde 2012 mit Tom Cruise, Alec Baldwin, Catherine Zeta-Jones und Russell Brand in den Hauptrollen verfilmt.

Intendanz: Johann Kropfreiter

Regie: Alex Balga

Choreografie: Jerome Knols

Musikalische Leitung: Christian Frank

Bühnenbild: Sam Madwar

Mitwirkende: Barbara Obermeier, Ana Milva Gomes, Filippo Strocchi, Cedric Lee Bradley, Patrick Imhof, Simon Stockinger, Maria Moncheva

Premiere: 18. Juli, weitere Vorstellungen bis 11. August

