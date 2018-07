„Vielfalt“ beim Kultur.Sommer.Semmering

Der Kultur.Sommer.Semmering steht unter dem Motto „Künstlerische Vielfalt“. Bis 2. September bieten mehr als 60 Veranstaltungen ein dichtes Programm aus Theater, Kabarett, Lesungen und Konzerten.

Mit dem Kurhaus Semmering und dem legendären Südbahnhotel werden gleich zwei architektonische Juwele der UNESCO-Weltkulturerbe-Region Semmering (Bezirk Neunkirchen) aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt. „Es ist uns eine unbeschreiblich große Freude, dass es gelungen ist, mit dem legendären Südbahnhotel eine eindrucksvolle Spielstätte gewinnen zu können“, so Intendant Florian Krumpöck begeistert.

Der Semmering bietet „literarische Sommerfrische“

Einst selbst am Semmering auf Sommerfrische weilenden Autoren wie Arthur Schnitzler, Alfred Polgar, Peter Altenberg, Stefan Zweig und Karl Kraus sowie Peter Rosegger widmet sich der Lesezyklus „Literarische Sommerfrische“, in dem Johann Adam Oest, Cornelia Mayer, Sandra Cervik, Herbert Föttinger, Karl Merkatz, Elisabeth Orth, Gerti Drassl, Michael Maertens, Daniel Keberle und Karl Markovis zu Wort kommen.

Schrotthofer/Fotomuerz

Als Uraufführung gelangt am 16. August „Sonntags 1918 - In den letzten Wochen der Monarchie“ von Michaela Ronzoni zur Premiere; in Szene gesetzt wird das Stationentheater im Kurhaus Semmering von Klaus Rohrmoser. Das Publikum wird in den Sommer 1918 versetzt und begleitet inmitten der politischen Wirren des Ersten Weltkrieges zwei Paare im beschaulichen Kurhaus Semmering durch eine nicht weniger turbulente Zeit.

Denn so wie die Donaumonarchie ihrem unvermeidbaren Ende entgegentaumelt, steht auch im Leben der vier Protagonisten eine schicksalhafte Wende bevor. Das Publikum durchwandert mehrere Etagen des Kurhauses Semmering bei dieser aufwühlenden Reise in die Geschehnisse vor 100 Jahren.

Von Meyer bis Hochmair, von Peymann bis Happel

Dazu präsentieren Brigitte Karner und Peter Simonischek Daniel Glattauers „Gut gegen Nordwind“, Claus Peymann Thomas Bernhards „Meine Preise“, Maria Köstlinger Humoriges zum Thema Liebe, Miguel Herz-Kestranek das „Lachende Kaffeehaus“ sowie Angelika Hager, Maria Happel und Andrea Händler „Polly Adlers Amourhatscher“. Die Sparte Kabarett und Kleinkunst ist heuer mit Robert Kolar und Alexander Kuchinka, Alfred Dorfer, Magic Christian sowie Dirk Stermann und Christoph Grissemann besetzt.

Südbahnhotel

Die „Pilgerfahrt zu Beethoven“, in deren Rahmen Intendant Florian Krumpöck dessen Klaviersonaten gemeinsam mit Schauspielern zur Aufführung bringt, wird heuer von Johannes Krisch und Robert Meyer begleitet. Literatur und Musik kombinieren auch Fritz Karl und das Streichquartett Sonare Linz, Philipp Hochmair, Martina Ebm und Tommy Hojsa, Herbert Föttinger und Jean Muller sowie Matthias Kirschnereit und Daniel Keberle.

Das Musikprogramm schließlich umfasst Auftritte von Maria Bill, dem Trio Lepschi, 5/8erl in Ehr’n, Willi Resetarits und den Neuen Wiener Concert Schrammeln, Agnes Palmisano, Angelika Kirchschlager, Elisabeth Leonskaja, Roland Neuwirth und dem Radio.String.Quartet.Vienna, Federspiel, Die Strottern, dem Trio Holzer-Stippich-Havlicek, dem Klavierduo Silver-Garburg, Timna Brauer und Elias Meiri sowie Georg Breinschmid und Thomas Gansch.

Link: