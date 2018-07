Die schnellste Feuerwehr kommt aus Krenstetten

Am Sonntag sind in Gastern (Bezirk Waidhofen an der Thaya) die 68. Landes-Feuerwehrleistungsbewerbe mit mehr als 10.000 Teilnehmern zu Ende gegangen. Als schnellste Feuerwehr bewährte sich die FF Krenstetten (Bezirk Amstetten).

Beim Leistungswettbewerb in Gastern wurde die Frage, welche Feuerwehr die schnellste des Bundeslandes ist, ganz eindeutig geklärt. Das Ergebnis: Mit 30,64 Sekunden legte die Wettkampfgruppe der Feuerwehr Krenstetten den schnellsten Löschangriff und darf sich somit die schnellste Feuerwehr Niederösterreichs nennen.

NÖLFK/Resperger

„Die Feuerwehrleistungsbewerbe sind ein Beweis für die außerordentliche Schlagkraft der Freiwilligen Feuerwehren. Unsere Frauen und Männer sind zu jeder Tages- und Nachtzeit für den Ernstfall gerüstet und bestens ausgebildet“, erklärte Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner.

Die Landesfeuerwehrleistungsbewerbe seien nicht nur ein Leistungsvergleich, sondern auch eine Leistungsschau. „Jeder Einzelne und jede einzelne von Ihnen ist ein ganz großes Vorbild, Sie alle stehen für das Miteinander in Niederösterreich“, betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) zum Abschluss des Wettbewerbs.

Das sind die besten Feuerwehren des Landes

Als Sieger im Bewerb um das Feuerwehrleistungsabzeichen Silber Klasse A wurde die Bewerbsgruppe Thallern 1 ausgezeichnet, der zweite Platz ging an Großharras 1 vor Aigen 2. Die Wertung Silber Klasse A bei den Damen gewann die FF Maria Raisenmarkt.

Den Bewerb um das Feuerwehrleistungsabzeichen Bronze Klasse A gewann die Bewerbsgruppe Krenstetten 2 vor Großharras 1 und der FF Trattenbach. Bei den Damen gewann diese Wertung Großharras 2.

Im Feuerwehrleistungsabzeichen Silber Klasse B ging Grimmenstein-Kirchau 2 vor Randegg 1 und Weigelsdorf 2 als Sieger hervor. Bronze Klasse B gewann Kirnberg 3 vor Thallern 2 und Hub-Lehen 2.

