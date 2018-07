Zugverspätungen wegen Betriebsversammlungen

Bei den ÖBB finden Montagfrüh 200 Betriebsversammlungen statt. Der Betriebsrat informiert über die Auswirkungen der geplanten Änderungen im Arbeitszeitgesetz. Für die Pendler gibt es deshalb Verspätungen und einzelne Ausfälle.

Die Betriebsversammlungen finden zwischen 6.00 und 9.00 Uhr in ganz Österreich statt. Vor allem jene in Wien und in Sankt Pölten wirken sich diese auf den Bahnverkehr in Niederösterreich aus, bestätigt ÖBB-Sprecherin Juliane Pamme. In St. Pölten war Montagfrüh etwa jede vierte geplante Verbindung verspätet oder ausgefallen, „die Situation ist aber ruhig, es ist bisher nichts anders als sonst.“

Wie viele Mitarbeiter an den Betriebsversammlungen teilnehmen, sei noch unklar, erklärte Pamme. Bis 9.00 Uhr sollen ihren Angaben zufolge aber auf der Strecke zwischen Salzburg und Wien alle „langsamen“ Verbindungen, also jene, die nicht nur in den Landeshauptstädten stehen bleiben, ausfallen. Die ÖBB empfehlen den Pendlern allerdings Verspätungen einzukalkulieren. Im Internet und über soziale Netzwerke können sich Kunden über den aktuellen Stand ihrer Verbindung informieren.

Betriebsrat: „Eisenbahner sind gleich betroffen“

Die ÖBB informieren in den Versammlungen über die geplanten Änderungen im Arbeitszeitgesetz, etwa den Zwölf-Stunden-Tag. „Die Eisenbahner sind gleich betroffen wie Arbeitnehmer in allen anderen Betrieben und Branchen“, sagte ÖBB-Konzernbetriebsrat Roman Hebenstreit am Freitag. Auch wenn Zwölfstundenschichten bei den ÖBB schon möglich seien, „hat der Rest des Paketes unter anderem mit der 60-Stunden-Woche breiteste Auswirkungen“ auf die Bundesbahnen - mehr dazu in ÖBB-Betriebsversammlungen am Montag (news.ORF.at; 29.6.2018)

Link: