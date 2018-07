Sperre auf Mariazellerbahn wird aufgehoben

Nach dem Zugsunfall in der Vorwoche wird die Sperre der Mariazellerbahn zwischen St. Pölten und Ober-Grafendorf (Bezirk St. Pölten) wie geplant am Dienstag aufgehoben. Das teilte der Betreiber NÖVOG am Montag mit.

Vergangenen Dienstag war eine „Himmelstreppe“ bei Völlerndorf in der Gemeinde Gerersdorf (Bezirk St. Pölten-Land) entgleist, die hintere Garnitur fuhr auf die vordere auf. Von den etwa 80 Passagieren wurden drei schwer und 31 leicht verletzt.

Schaden in zweistelliger Millionenhöhe

Im Zuge der Reparaturarbeiten wurden unter anderem neue Masten errichtet, die Oberleitung instand gesetzt und das Gleis neu eingeschottert. Der Schaden wird auf einen zweistelligen Millionenbetrag geschätzt, in dieser Woche soll laut NÖVOG eine Begutachtung durch den Triebwagenhersteller erfolgen. Geprüft wird, ob die zulässige Höchstgeschwindigkeit durch technisches oder menschliches Versagen überschritten wurde. Bis ein Ergebnis vorliege, könne es noch eine Weile dauern, hieß es.

