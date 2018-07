Polizisten retten Mann aus Schlamm

In Hainburg (Bezirk Bruck an der Leitha) ist am Samstag ein Mann bis zu den Hüften im Schlamm der Donau gesteckt. Zwei Polizisten fungierten als Lebensretter, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag.

Der junge Slowake war zu Fuß in Richtung Hainburg unterwegs gewesen, als er ausrutschte und im Bereich Braunsberg in einen Nebenarm der Donau stürzte. Dort blieb er im Schlamm stecken. Zu Rettern des Mannes wurden zwei Beamte der Polizeiinspektion Hainburg, Christian E. und Raphael S. Sie befreiten den 26-Jährigen aus der Notlage.

LPD NÖ

Augenzeugen hatten die Einsatzkräfte alarmiert. Mehrere Streifen aus dem Bezirk und der Stromdienst der Polizei rückten aus. Die beiden Hainburger Polizisten bildeten eine Menschenkette und konnten so den 26-Jährigen retten. Der unverletzte Slowake wurde von den Beamten zum Busbahnhof Hainburg gebracht und trat von dort aus die Heimreise an.