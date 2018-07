Fünf Verletzte nach Explosion in Kaffeehaus

In Reichenau an der Rax (Bezirk Neunkirchen) ist am Dienstag in einem Kaffeehaus eine Gasflasche explodiert. Fünf Personen wurden nach Angaben des Roten Kreuzes verletzt, drei davon schwer. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht.

Zu dem Unglück kam es nach Auskunft von Andreas Zenker vom Roten Kreuz bei Arbeiten in dem Kaffeehaus. Durch die Explosion der Gasflasche entwickelte sich ein Küchenbrand, der nach Angaben der Einsatzkräfte den Raum völlig zerstörte.

ORF

Eine Person wurde schwer verletzt und musste mit dem Norarzthubschrauber ins AKH nach Wien geflogen werden. Zwei weitere schwer Verletzte wurden ins Krankenhaus Wiener Neustadt eingeliefert, zwei Personen wurde leicht verletzt ins Krankenhaus Neunkirchen gebracht. Auch Polizei und Feuerwehr waren vor Ort. Der Brand konnte rasch gelöscht werden.

Vor wenigen Tagen starteten in Reichenau die diesjährigen Festspiele - mehr dazu in Festspiele Reichenau: 30 Künstler zu 30 Jahren (noe.ORF.at; 30.6.2018). Nach den Vorstellungen ist das Kaffeehaus oft gut besucht. Bis wann der Gastrobetrieb nun wieder aufsperren kann, ist derzeit noch unklar.