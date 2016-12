Die Waldweihnacht verkürzt das Warten

Was tun mit den Kindern am 24. Dezember? Viele Vereine bieten ein Kinderprogramm an, auch die Nachmittagsvorstellungen im Kino sind gut gebucht. Am einfachsten ist aber immer noch eine Waldweihnacht.

Der Veranstaltungskalender Niederösterreich bietet einen guten Überblick, was man am Heiligen Abend vor der Bescherung mit den hochnervösen Kleinen noch unternehmen kann. Das Angebot ist vielfältig und reicht vom Kindertheater in Mödling, Schwechat oder Wr. Neustadt über den Besuch einer Ausstellung oder eines Museums bis zu Christkindlwerkstätten verschiedener Vereine oder dem Besuch der Feuerwehr im Ort.

Außerdem es gibt mehrere Weihnachtswanderungen wie zum Beispiel im Naturpark Hohe Wand (Bezirk Wr. Neustadt) oder auch im Naturpark Buchenberg in Waidhofen an der Ybbs, wo Kinder mit dem Förster durch den Wald marschieren und Tiere füttern.

Viel Erlebnis bei wenig Planung

Eigentlich braucht es aber keine Planung und auch keine Vorbereitungen, um eine Waldweihnacht zu erleben. Trotzdem gehört sie zu den Erlebnissen, an die man sich auch im Erwachsenenalter noch gerne erinnert. Schuhe, Jacke, Haube und Schal sind derzeit ohnehin obligatorisch bei einem Spaziergang. Dazu kann man pro Person eine Christbaumkerze inklusive Klemmhalterung mitnehmen, das passt bequem in die Jackentasche.

Und dann geht es schon los: Hinaus aus dem Haus, über die Wiesen in den Wald. Dort sucht man sich ein hübsches kleines Bäumchen oder einen tiefhängenden Ast und klemmt die Kerzen darauf. Spätestens beim Anzünden ist jedem klar, warum nur eine Kerze pro Person notwendig ist - die Flammen müssen nämlich gut geschützt werden, sonst bläst sie der Wind aus.

Dem Wald beim Schweigen zuhören

Wer will, kann jetzt ein Weihnachtslied anstimmen, ein Gedicht aufsagen oder dem Wald beim Schweigen zuhören. Unbedingt sollte man aber zumindest ein paar Augenblicke lang die Stille genießen, von der es in den letzten Wochen viel zu wenig gab, und der echten Weihnachtsstimmung eine Chance geben, sich doch noch breitzumachen.

Danach werden die Kerzen gelöscht, nachgezählt und wieder eingepackt und dann geht es zurück nach Hause. Mit vom Wind geröteten Wangen, ein wenig ruhiger geworden von der Bewegung im Wald und immer noch voller Vorfreude. Denn: Am 24. Dezember ist Heiliger Abend!

