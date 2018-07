Traisental lädt zu Kulturfest ein

Bereits zum dritten Mal lädt der Verein „Kultur: Schloss Walpersdorf“ (Bezirk St. Pölten) zum Kulturfest Traisental, das von 15. bis 22. Juli an drei Standorten stattfindet. Im Mittelpunkt: das Natürliche, das Regionale und das Kulturelle.

„Klassische Musik, Volksmusik, eine Fotoausstellung und regionale kulinarische Angebote verwandeln das Areal des Schlosses Walpersdorf in eine Genusszone für alle Sinne“, sagt Harald Kosik, der Künstlerische Leiter des Kulturfests Traisental. Das Stift Herzogenburg und die Wallfahrtskirche Heiligenkreuz-Gutenbrunn (beide Bezirk St. Pölten) nehmen zum ersten Mal an dem Kulturfest Traisental teil.

Im Fokus das Natürliche, Regionale und Kulturelle

„Im Sinne eines regionalen Festes mit jungen und arrivierten Künstlern, die im einzigartigen Traisentaler Ambiente aufspielen werden, stehen dabei das Natürliche, das Regionale und das Kulturelle im Mittelpunkt“, ergänzt Marialuise Koch, die Obfrau des Vereins „Kultur: Schloss Walpersdorf“.

zurück von weiter

Die Soundartists, ein jugendliches Ensemble des Tonkünstler Orchesters, eröffnen das Kulturfest Traisental 2018 musikalisch in der Wallfahrtskirche Heiligenkreuz-Gutenbrunn. Wolfgang Amadeus Mozarts bestens aufgelegtes „Nannerlseptett“ trifft auf das wehmütige Klarinettenquintett von Johannes Brahms. Nach dem Konzert lädt die Wallfahrtskirche Heiligenkreuz-Gutenbrunn zu einem Frühschoppen mit regionaler Verköstigung.

„Mit dem österreichischen Tenor Daniel Johannsen ist ein Meister seines Faches im wunderschönen Festsaal von Stift Herzogenburg zu Gast, um gemeinsam mit befreundeten Musikerkollegen, allesamt ausgewiesene Spezialisten der Alten Musik, erlesene, intensive Arien und instrumentale Sonaten von Bach, Händel und Telemann vorzutragen“, so Kosik. Zu hören sind alle in dem Konzert „Meine Seele hört im Sehen“ im Stift Herzogenburg am 19. Juli (19.30 Uhr).

Stimmen & Klänge, virtuos & erdig

Kammersängerin Angelika Kirchschlager lädt am 20. Juli (19.30 Uhr) zu einer Liedergala unter dem Motto „Von Heiligen und Wahnsinnigen“ mit Liedern von Schumann, Wolf, Brahms und Schubert in der Festsaal von Schloss Walpersdorf.

zurück von weiter

Am 21. Juli (19.30 Uhr) starten die Philharmonic Five, eine Formation von führenden Mitgliedern der Wiener Philharmoniker, unter der Leitung von Mastermind Tibor Kovac ein philharmonisches Feuerwerk mit ihrer „Mission possible - a film music time machine". Das Publikum erwartet „großes Kino in kleiner Besetzung mit Leidenschaft und Virtuosität“. Für erdige, traditionelle Ausklänge nach dem Konzert sorgt die Ausseer Bradlmusi.

Nach der traditionellen Messfeier in der Schlosskirche Walpersdorf am 22. Juli (9.00 Uhr) lädt das Wiener Geigen Quartett unter der Leitung von Günter Seifert um 11.00 Uhr zur „Philharmonischen Tanzmatinee“ in den Festsaal. Der berühmte Wiener philharmonische Streicherklang erklingt bei populären Werken von Mozart, Lanner, Schubert und Johann Strauss (Vater und Sohn). Von 20. bis 22. Juli wird im Schloss Walpersdorf eine Foto-Ausstellung mit Werken von Lukas Lorenz, Marius Höfinger und Jascha Süss zu sehen sein.

Links: