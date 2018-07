Redakteurin Pia Seiser zu „besten 30“ gekürt

ORF Niederösterreich-Redakteurin Pia Seiser ist vom Magazin „Der Österreichische Journalist“ unter „Die besten 30 unter 30“ gewählt worden. Die 24-Jährige ist seit 2016 im Team des Landesstudios tätig.

Die Wiener Neustädterin hat an der Universität Wien Theater-, Film- und Medienwissenschaft studiert und mit dem Bakkelaureat abgeschlossen. Ihre ersten journalistischen Erfahrungen sammelte sie bei den „Niederösterreichischen Nachrichten“, später erhielt sie ein Stipendium des Vereins zur Förderung des Journalismus in Niederösterreich. Danach übernahm Pia Seiser eine Karenzstelle bei der Tageszeitung „Kurier“ und absovierte das Masterstudium „Journalismus und Neue Medien“ an der Fachochschule Wien.

ORF NÖ

Seit April 2016 arbeitet sie trimedial als Redakteurin beim ORF im Landestudio Niederösterreich. Seiser gestaltet sowohl Internet- also auch Radio- und Fernsehbeiträge. Seit 2018 steht sie außerdem als Wettermoderatorin im Anschluss an die Fernsehsendung „Niederösterreich Heute“ vor der Kamera.

Seiser: „Mich motiviert unser Publikum“

Über ihre Arbeit sagt Pia Seiser: „Ich schätze, dass kein Tag wie der andere ist und man ständig vor neuen Herausforderungen steht. Dass man unterschiedliche Sichtweisen einer Thematik aufzeigen kann, dass man täglich etwas schafft, das die Leute gerne ansehen, anhören oder lesen. Mir gefällt, dass ich zur kritischen Auseinandersetzung mit einer Sache beitragen kann und ich schätze die Vielfalt an Themen und Persönlichkeiten, mit denen man im Zuge des Berufsalltags täglich zu tun hat und die den eigenen Horizont stetig erweitern. Mich motiviert unser Publikum, das uns täglich zusieht“.

Die Fachzeitschrift „Der Österreichische Journalist“ gibt seit mittlerweile sieben Jahren ein Talentebarometer unter dem Titel „Die besten 30 unter 30“ heraus. Im heurigen Jahr gab es einen neuen Einreichrekord mit 150 Nominierungen.

Links: