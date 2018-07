Bewaffneter Täter überfiel Bank in Baden

In Baden ist am Dienstag in den Mittagsstunden eine Bankfiliale überfallen worden. Laut Polizei war ein bewaffneter Täter am Werk. Der Unbekannte soll mit Bargeld geflüchtet sein, eine Alarmfahndung verlief bisher negativ.

Der Coup war nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich am Dienstag gegen 12.30 Uhr und somit kurz vor der Mittagspause in einer Filiale der Denizbank verübt worden. Der Räuber dürfte laut Polizei eine Faustfeuerwaffe bei sich gehabt haben.

Einsatzdoku/ Pongracic

Mit der Waffe soll der unbekannte Täter nach ersten Angaben Angestellte bedroht und Geld gefordert haben. Schließlich konnte er mit der Beute flüchten. Die Alarmfahndung wurde ergebnislos eingestellt. Das Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen.