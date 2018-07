Elina Garanca sucht Nachwuchstalente

Mittwochabend hat Mezzo-Sopranistin Elina Garanca wieder zu „Klassik unter Sternen“ auf Stift Göttweig (Bezirk Krems) geladen. Neben musikalischen Highlights präsentierte sie neue Pläne: Ab Herbst startet sie einen Gesangswettbewerb.

Der musikalische Leiter und Dirigent, Karel Mark Chichon, legte den Programmschwerpunkt heuer im ersten Teil des Konzertes auf das Motto „Verismo“. Bekannte Arien aus Adriana Lecouvreur, Tosca, La Wally oder La Bohème sowie das berühmte Duett von Carmen und Don José standen am Programm. Musikalisch begleitet wurde Elina Garanca von der italieischen Sopranistin Anna Pirozzi und dem US-amerikanischen Tenor Gregory Kunde.

ORF

Der zweite Teil führte dann zunächst nach Italien, zu Komponisten wie Francesco Paolo Tosti oder Salvatore Cardillo sowie nach Spanien zu Pablo Sorzábal und Pablo Luna und endete schließlich mit einem lateinamerikanischen Medley, das Leonard Bernsteins „West Side Story“ genauso beinhaltete wie das bekannte mexikanische Volkslied „Cielito Lindo“, das „Canción El día que me quieras“ oder „Brazil“.

Den traditionellen Höhepunkt des Konzertes bildete schließlich die letzte Zugabe, als Elina Garanca das „Ave Maria" von William Gomez zum Besten gab und sich einmal mehr in die Herzen der knapp 5.000 Besucher sag. Bereits in den Tagen zuvor liefen im Innenhof des Stiftes die Vorbereitungen auf das Konzert auf Hochtouren."Wir haben hier in den Tagen einen Ausnahmezustand“, sagte Gastgeber Abt Columban Luser. „Es freut uns, dass das Konzert hier in Göttweig stattfinden kann und dass wir die Bühne für den großen Event bilden können.“

ORF

Gewinner tritt mit Garanca am 3. Juli 2019 auf

Neben den musikalischen Highlights präsentierte die Mezzo-Sopranistin am Mittwochabend auf der Bühne auch ihre weiteren Pläne. Gemeinsam mit ihrem Mann, Karel Mark Chichon, ruft sie den Nachwuchswettbewerb „Zukunftsstimmen“ ins Leben. Gesucht werden österreichische Vokalsolistinnen- und solisten in allen Stimmlagen im Alter zwischen 18 und 25 Jahren.

Die Bewerbungsphase startet im Herbst. Nach mehreren Auswahl- und Vorausscheidungsrunden durchlaufen die besten Nachwuchstalente schließlich eine Coachingphase mit Garanca und Chichon. Der Gewinner wird dann beim nächsten „Klassik unter Sternen"-Konzert am 3. Juli 2019 auf Stift Göttweig auftreten. „Die Arbeit mit jungen Künstlern ist für Karel und mich ein echter Herzenswunsch“, sagte Elina Garanca. "Diese Talente zu finden, sie aber auch durch das harte Business zu begleiten und ihnen Hilfeschritte für den nächsten Karriereschritt zu geben, das ist für mich persönlich ein großer Traum, der damit in Erfüllung geht.“

ORF

„Als Partner der ersten Stunde von Klassik unter Sternen und in langjähriger Verbundenheit ist es uns eine umso größere Freude, den Nachwuchswettbewerb als Mitinitiator zu begleiten und somit dem österreichischen Nachwuchs eine Chance zu geben und als Impulsgeber zu agieren“, sagte Erwin Hameseder, Vereinspräsident der Freunde des Stiftes Göttweig, am Mittwochabend.

