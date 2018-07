Operationszubehör aus Krankenhaus gestohlen

Unbekannte Täter haben aus einem versperrten Raum im Landesklinikum Mistelbach Zubehör für endoskopische Geräte gestohlen. Das Diebesgut hatte laut der Landeskliniken Holding einen Wert von rund 200.000 Euro.

Der Diebstahl ereignete sich in der Nacht von 23. auf 24. Juni, wurde aber erst jetzt bekannt. Wie die „Niederösterreichischen Nachrichten“ (Ausgabe Mistelbach) berichten, wurde das Operationszubehör aus einem mit einem Schloss versperrten Raum im Bereich der Endoskopie gestohlen.

Vermutlich in Reisetasche aus Spital getragen

Die Räumlichkeiten sind laut einer Sprecherin der Landeskliniken Holding nicht videoüberwacht, weil es sich um einen Patientenbereich handle. „Die Täter haben das Schloss professionell aufgeknackt und konnten so unbemerkt in den Raum eindringen“, so die Sprecherin. Vermutet wird, dass das Diebesgut in einer größeren Reisetasche, wie sie Patienten oft dabei haben, aus dem Klinikum getragen wurde.

Laut Polizei dürfte der Schaden sogar im sechssstelligen Eurobereich liegen. Am Tatort wurden Spuren gesichert, die derzeit ausgewertet würden, sagt ein Sprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich. Derzeit gehe man von einem Einzeltäter aus. „Das gestohlene medizinische Zubehör ist für eine Person transportabel“, so der Sprecher.