SPÖ pocht auf kostenfreie Kinderbetreuung

Die SPÖ Niederösterreich fordert ganztägige, kostenfreie Kinderbetreuungseinrichtungen. Diese müssten auch in den Ferien geöffnet haben, heißt es. Mit einer neuen Kampagne will man auf diese Forderung aufmerksam machen.

Derzeit gibt es pro Jahr bis zu acht kindergartenfreie Wochen. Niederösterreichische Kindergärten haben jährlich durchschnittlich 31,7 Schließtage und nur zwei von drei bieten eine Nachmittagsbetreuung an, kritisierte SPÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Kocevar bei einer Pressekonferenz am Donnerstag, bei der die neue Kampagne „In den Ferien dürfen Familien nicht ins Schwimmen kommen!" präsentiert wurde.

„Arbeitszeitregelungen verschärfen Situation“

Zudem sollen die neuen Arbeitszeitregeln, die eine Ausweitung der Höchstarbeitszeit auf zwölf Stunden pro Tag oder 60 Stunden pro Woche ermöglichen, bereits mit 1. September in Kraft treten. „Daher ist es jetzt doppelt bitter, dass wir nicht nur die an sich schon schlechten Öffnungszeiten und hohen Kosten für Nachmittagsbetreuung in den Kindergärten haben. Die Situation verschärft sich durch die Arbeitszeitregelungen der Bundesregierung“, so Kocevar.

Die SPÖ Niederösterreich sammelt Unterschriften für eine flächendeckende, kostenfreie Kinderbetreuung. Diese müsse inklusive eines gesunden Mittagessens das ganze Jahr angeboten werden.

Riedl spricht von „vorbildlichem Weg“

Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl weist die Kritik der SPÖ zurück. Laut Riedl geht Niederösterreich mit drei Schließwochen im Sommer in den Kindergärten einen vorbildlichen Weg. Man orientiere sich dabei an den gesetzlichen Rahmenbedingungen und an den Bedürfnissen der Eltern. Zudem werde in zahlreichen Gemeinden in Kindergärten ohnehin eine Ferienbetreuung angeboten.

Links: