Gefahr durch Zecken ist heuer besonders groß

Wegen des milden Frühlings gibt es heuer besonders viele Zecken. Ärzte behandeln vermehrt Patienten wegen Zeckenbissen. In den Apotheken werden mehr Impfstoffe verkauft als sonst.

Der sogenannte gemeine Holzbock ist die häufigste Zeckenart in Österreich. Dass die Zecken heuer schon besonders aktiv sind, merken Allgemeinmediziner an der steigenden Zahl von Patientinnen und Patienten. „Wir haben in der Ordination heuer schon einige Zeckenbisse und Insektenstiche gehabt“, sagt Stefanie Karner-Zuser, Allgemeinmedizinerin in St. Pölten.

„Wir führen es darauf zurück, dass die Saison heuer, durch die warmen Temperaturen, früher begonnen hat“, so Karner-Zuser. Zecken leben übrigens nicht im Wald und fallen - wie viele glauben - von Bäumen, sondern bewegen sich meist im hohen Gras und warten dort geduldig auf das nächste Opfer, denn zum Überleben brauchen die Parasiten einen Organismus. Ob es sich dabei um Mensch oder Tier handelt, ist der Zecke egal.

dpa/Patrick Pleul

Zecke muss möglichst schnell entfernt werden

Zecken können etwa die sogenannte Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME), eine mitunter gefährliche Viruserkrankung, die zu einer Gehirnhautentzündung führen kann, übertragen. Wer beim Spaziergang auf der Wiese eine Zecke mit nach Hause nimmt, sollte deshalb rasch handeln, rät Karner-Zuser. „Wichtig ist, dass man die Zecke möglichst schnell entfernt. Man sollte sie mit einer Pinzette rasch herausziehen, ob man dabei links oder rechts dreht ist egal“, sagt die Allgemeinmedizinerin.

Ärzte raten außerdem zur FSME-Impfung. Den Impfstoff gibt es in der Apotheke. Auch dort geht man von einem besonderen Zeckenjahr aus. „Wir merken das über den Verkauf“, sagt Josef Tscherny, Apotheker in St. Pölten. „Heuer verkaufen wir sicher mehr Zeckenimpfstoffe, als in den vergangenen Jahren“, so Tscherny.

Zehn FSME-Erkrankungen in Niederösterreich

2017 gab es österreichweit mehr als 100 FSME-Erkrankungsfälle. In Niederösterreich waren es zehn. Die Auffrischungsimpfung sollte bei Erwachsenen alle fünf Jahre durchgeführt werden, ab dem 60. Lebensjahr ist es ratsam bereits alle drei Jahre an die Zeckenimpfung zu denken, weil das Immunsystem bei älteren Menschen nicht mehr so aktiv ist, wie bei jüngeren.

APA/NOVARTIS VACCINES

Neben FSME können Zecken auch Borreliose und andere seltene Erkrankungen übertragen. Während FSME durch ein Virus ausgelöst wird, wird die Borreliose durch Bakterien verursacht und kann durch die FSME-Impfung nicht verhindert werden.