Fischotter-Bescheid vorläufig aufgehoben

Das Landesverwaltungsgericht hat den Bescheid, der die Tötung von 40 Fischottern in Niederösterreich erlaubt hatte, aufgehoben. Für WWF und Ökobüro ein „Etappensieg“. Laut Gericht geht es dabei aber nur um einen Formalakt.

Von einem Etappensieg im Kampf um das Überleben der geschützten Fischotter sprachen am Donnerstag die Umweltorganisationen WWF und Ökobüro in einer Aussendung. Die beiden Organisationen waren vor das Landesverwaltungsgericht gezogen, weil sie in der Causa keine Parteienstellung hatten und bekamen von diesem im April Recht. Im Mai reichten sie deshalb auch Beschwerde gegen die Inhalte des Fischotter-Bescheides ein.

Bescheid muss neu ausgestellt werden

Das Landesverwaltungsgericht gab WWF und Ökobüro nun erneut Recht, allerdings nur was die Parteienstellung betrifft. Aus dem Landesverwaltungsgericht heißt es im Gespräch mit noe.ORF.at, dass die Causa an die Landesregierung zurückverwiesen wurde, wo der Bescheid neu ausgestellt werden muss - mit Parteienstellung der Umweltorganisationen. Laut Landesverwaltungsgericht war der Inhalt des Bescheides - also die Tötung der Fischotter - allerdings nicht Gegenstand der Prüfung, sondern nur das formelle Zustandekommen des Bescheids.

Nach Ansicht des WWF und des Ökobüros seien 20 Fischotter zu Unrecht getötet worden. Ihnen sie die Mitsprache beim ersten Bescheid „absichtlich verwehrt“ worden, kritisieren die beiden Umweltschutzorganisationen. Laut WWF-Expertin Christina Wolf-Petre sei die aktuelle Entscheidung des Gerichts auch ein „zukunftsweisendes Signal, dass man uns in künftigen Verfahren einbinden muss“. Seitens des Landes Niederösterreich weist man die Darstellung, dass der Bescheid gänzlich aufgehoben wurde, zurück. Nach Auskunft des Landesverwaltungsgerich gegenüber noe.ORF.at sei die Tötung von bislang 20 Tieren durch den Bescheid gedeckt gewesen.

