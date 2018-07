14-Jähriger stürzte im Freibad auf Eisenstange

Ein 14-Jähriger wurde bei einem Unfall in einem Freibad in Horn am Donnerstag schwer verletzt. Der Bub wollte über eine Umzäunung klettern und stürzte dabei auf eine Eisenstange, die sich in seinen Körper bohrte.

Der 14-Jährige wollte laut Auskunft der Landespolizeidirektion Niederösterreich am Donnerstagabend über eine etwa 80 Zentimeter hohe Holzumzäunung klettern, um zum Schwimmbereich zu gelangen. Dabei dürfte er aus bisher unbekannten Gründen das Gleichgewicht verloren haben. Er stürzte auf eine 30 Zentimeter lange Eisenstange, die am Boden montiert war.

Einsatzdoku / Führer

Laut Landespolizeidirektion Niederösterreich bohrte sich die Eisenstange im Bereich der rechten Hüfte vollständig in den Körper des Bubs. Die Feuerwehr zwickte die Stange ab und der 14-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Donauspital nach Wien geflogen.