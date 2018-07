Staatz zeigt Open-Air-Musical „Les Misérables“

In einer aufwendigen Open-Air-Inszenierung von Intendant Werner Auer zeigt die Felsenbühne Staatz (Bezirk Mistelbach) heuer das Musical der Superlative „Les Misérables“. Am 20. Juli ist die Premiere.

„Les Miserables“ ist eine britische Verfilmung des gleichnamigen Musicals, das wiederum auf dem Roman „Die Elenden“ von Victor Hugo basiert. Nach seiner Uraufführung 1980 in Paris und der Premiere der auch heute noch gespielten Cameron-Mackintosh-Produktion 1985 in London trat Victor Hugos Roman in seiner Musical-Fassung einen weltweiten Siegeszug an: „Les Misérables“ wurde von 70 Millionen Menschen in 44 Ländern in 22 Sprachen gesehen und heimste 76 einschlägige Preise ein. Die Londoner Fassung steht seit 33 Jahren ununterbrochen auf dem Spielplan und gilt damit als das am längsten laufende Musical weltweit.

Lichtquelle.at

Moderne Open-Air-Bühne in Staatz

Die Felsenbühne Staatz liegt 50 Kilometer nördlich von Wien im Weinviertel und ist mit 1.200 Sitzplätzen eine der größten Open-Air-Bühnen Österreichs. Seit dem Sommer 2000 wird die Felsenbühne unter der Intendanz von Werner Auer mit Musicals bespielt.

Im Sommer 2017 feierte die Felsenbühne Staatz ihr 30-jähriges Jubiläum - mehr dazu in „Jesus Christ Superstar“ in Staatz (noe.ORF.at; 6.7.2017). Von Schauspieler und Regisseur Paul Robert ins Leben gerufen, fanden hier von 1987 bis 1998 die Karl-May-Festspiele statt. Im Sommer 2000 erfolgte dann unter der neuen Intendanz von Werner Auer der Umstieg zum Musical und der Umbau zur modernen Open-Air-Bühne.

Harald Schilhammer

Seit nunmehr 19 Jahren werden in der Freiluft-Arena jährlich im Sommer Musicalproduktionen veranstaltet. In den vergangenen 30 Jahren besuchten über 370.000 Gäste die Produktionen der Felsenbühne Staatz, davon kamen über 241.000 zu den Musicalproduktionen.

Intendanz und Regie: Werner Auer

Musikalische Leitung: Gregor Sommer

Choreografie: Eva Klug

Mitwirkende: Darius Merstein-MacLeod, Werner Auer, Anna Burger, Steffi Regner, Cassandra Schütt, u. a.

Premiere: 20. Juli, weitere Vorstellungen bis 11. August

