NÖGKK übt heftige Kritik an „Ausgabenbremse“

Die Niederösterreichische Gebietskrankenkasse (NÖGKK) übt Kritik an der „Ausgabenbremse“ für die Sozialversicherungen, die von ÖVP, FPÖ und NEOS beschlossen wurde. Bauprojekte seien gefährdet, heißt es von der NÖGKK.

Die Sozialversicherungen sollen leitende Angestellte und leitende Ärzte nur noch bis Ende 2019 befristet aufnehmen dürfen. Verwaltungspersonal soll zwar nachbesetzt werden dürfen, aber ebenfalls nur befristet bis 2019. In der Begründung des Antrags heißt es außerdem, es sei beabsichtigt, dass diese befristenden Regelungen „anzupassen bzw. außer Kraft zu setzen sind, sobald im 1. Halbjahr 2019 die neuen Gremien bzw. Überleitungsgremien entsprechend der Sozialversicherungsstrukturreform handlungsfähig sind“.

Hutter: „Betriebsorganisatorische Katastrophe“

Seitens der NÖGKK zeigte man sich empört über den Beschluss. „Es bewahrheitet sich nun was wir befürchtet haben: Die Kundennähe in den Bezirken soll eingeschränkt werden. Anstehende Bauprojekte der NÖGKK müssen auf Eis gelegt werden“, so NÖGKK-Obmann Gerhard Hutter. „Für Nachbesetzungen finden wir kein geeignetes Fachpersonal mehr, wenn jeder qualifizierte Arbeitsplatz ein Ablaufdatum im Jahr 2019 hat. Das ist eine betriebsorganisatorische Katastrophe.“

Konkret heißt es, dass die NÖGKK, so wie alle anderen Versicherungsträger, betreffend Bauwerke nur eine laufende Instandhaltung beschließen darf. Das bedeute laut Aussendung der NÖGKK mit einem Schlag das Aus für anstehende Neubauten, wie die Service-Center in Horn, Neunkirchen und Waidhofen an der Ybbs. Auch der bereits beschlossene Bau des Service-Centers in Pöchlarn (Bezirk Melk) könnte gefährdet sein, fürchtet der Kassenobmann.

Unverständlich sei auch, dass „wir von unseren Ärzten und anderen Barrierefreiheit verlangen. Und wir künftig diese Barrierefreiheit in unseren eigenen Häusern nicht mehr umsetzen dürfen", so Hutter. Denn ein Hauptgrund für den Neubau von Service-Centern sei die mangelnde Barrierefreiheit der alten Häuser, die zum Teil noch aus der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts stammen.

Verfassungsexperten: „Fragwürdiger Beschluss“

Laut Verfassungsexperten sei der Beschluss „verfassungsrechtlich äußerst fragwürdig, weil es ein ganz massiver Eingriff in die Selbstverwaltung ist und die ist verfassungsrechtlich garantiert“, so Theo Öhlinger. Auch Verfassungsrechtler Heinz Mayer hält die Maßnahmen für „zumindest fragwürdig“, da in die Organisationshoheit der Sozialversicherungen eingegriffen wird.

