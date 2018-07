Ansturm auf NÖ-Card: Bereits 140.000 verkauft

Bereits 140.000 Niederösterreich-Cards sind heuer verkauft worden. Seit April läuft die neue Saison. Karteninhaber können 315 Ausflugsziele in Niederösterreich und den angrenzenden Bundesländern bei freiem Eintritt besuchen.

Die Garten Tulln, die Kittenberger Erlebnisgärten Schiltern, die Schallaburg und Schloss Hof sowie das Wiener Riesenrad zählen bisher zu meistbesuchten Attraktionen. „Die Niederösterreich-Card ist seit Jahren die beliebteste Karte, um das Ausflugsland Niederösterreich zu erkunden – egal ob man Ausflüge in vergangene Zeitepochen machen möchte, die höchsten Gipfel Niederösterreichs erklimmen will oder einfach das kühle Nass genießen möchte", sagte Tourismuslandesrätin Petra Bohuslav (ÖVP) in einer Aussendung.

Wiener Riesenrad

Im Programm der heurigen Saison finden sich auch 17 neue Sehenswürdigkeiten. Auch sie finden bereits regen Zulauf, hieß es bei der NÖ-Card-Geschäftsführung. Zu den neuen Ausflugszielen gehören etwa die Burg Grimmenstein, die Hermannshöhle bei Kirchberg am Wechsel sowie in Wien die Sommerrodelbahn Hohe Wand Wiese.

Niederösterreich-Card auch digital erhältlich

In der neuen Saison ist die Niederösterreich-Card auch digital erhältlich. Sie kann als App auf das Smartphone geladen werden und bietet umfangreiche Zusatzfunktionen - mehr dazu in Niederösterreich-Card wird digital (noe.ORF.at; 19.3.2018). Im Vorjahr waren rund 177.000 Karten im Umlauf, im Durchschnitt werden von einem Besitzer sieben Ausflugsziele in einer Saison besucht.

