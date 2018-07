Dieb sperrte Opfer in Wohnung ein

Ein noch unbekannter Täter ist am Freitagvormittag in eine Wohnung in St. Pölten eingedrungen. Es kam zu einer Rangelei mit den Wohnungsbesitzerinnen. Der Täter sperrte die 52- und 80-Jährige schließlich in der Wohnung ein.

Laut Polizeisprecher Walter Schwarzenecker hatte der Unbekannte gegen 11.00 Uhr die unversperrte Wohnung in einem Mehrparteienhaus in St. Pölten betreten und dort die Wohnungsbesitzerinnen, eine 52-Jährige und ihre 80-jährige Mutter, überrascht. Es kam zu einer Rangelei, bei der die beiden Frauen leicht verletzt wurden.

Feuerwehr rückte zur Türöffnung an

Der Täter flüchtete schließlich mit einigen Wertgegenständen, nahm dabei auch den Wohnungsschlüssel mit und sperrte von außen zu. Die Feuerwehr musste anrücken, um die Tür zu öffnen. Die beiden Frauen wurden laut Polizeiangaben mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus St. Pölten gebracht.

Die Fahndung war am Freitagnachmittag noch im Gange, Beamte des Stadtpolizeikommandos St. Pölten sowie des Landeskriminalamtes Niederösterreich waren daran beteiligt. Die beiden Opfer konnten bislang noch nicht befragt werden, weil sie noch unter Schock stehen. Bei dem Täter dürfte es sich laut Polizei um einen 20 bis 30 Jahre alten Mann handeln.