Wieder Jungwölfe in Allentsteig gesichtet

Auf dem Truppenübungsplatz Allentsteig (Bezirk Zwettl) gibt es nach 2016 und 2017 auch in diesem Jahr wieder Jungwölfe. Es könne von mindestens vier Welpen ausgegangen werden, berichtete das Militärkommando Niederösterreich.

Auf dem Truppenübungsplatz im Waldviertel lebt seit Längerem ein Wolfspaar. Die Jungtiere, deren genaue Zahl noch nicht feststeht, seien seit wenigen Tagen im Gelände zu sehen, so das Militärkommando. Die kommenden Wochen der Aufzuchtphase sollen Aufschluss über den momentanen Wolfsbestand in Allentsteig bringen.

Bisher „keine negativen Begegnungen“

Das Bundesheer betonte, dass die Soldaten und Bediensteten des Truppenübungsplatzes „gelernt haben, mit der Anwesenheit des Wolfes umzugehen“. Es sei bisher „zu keinen negativen Begegnungen oder Situationen gekommen“.

Österreichisches Bundesheer

Im August 2016 war der erste Wolfsnachwuchs seit mehr als 100 Jahren auf dem 15.000 Hektar großen Areal des Truppenübungsplatzes in Allentsteig gesichtet worden - mehr dazu in Erster Wolfsnachwuchs seit 100 Jahren gesichtet.

Der Umgang mit den Wölfen führt immer wieder zu Diskussionen. Erst vor wenigen Tagen sorgte ein Wolfsriss in Mauerbach (Bezirk St. Pölten) für Aufregung. Dieser Wolf kommt laut Experten aber nicht von einem Rudel am Truppenübungsplatz Allentsteig - mehr dazu in Aufregung über Wolfsriss in Mauerbach nahe Wien.

Links: