ÖVP zieht Bilanz: „Große Brocken“ abgearbeitet

Die ÖVP Niederösterreich hat am Freitag eine Bilanz über die ersten 100 Tage der Legislaturperiode gezogen. 77 Beschlüsse wurden bisher gefasst. Die ÖVP sprach von „großen Brocken“, die abgearbeitet wurden.

Knapp 100 Tage gibt es den neuen Landtag. Im März wurden 56 Abgeordnete im niederösterreichischen Landtag angelobt, 24 zogen neu ein - mehr dazu Breite Mehrheit für Mikl-Leitner im Landtag (noe.ORF.at; 21.3.2018). „Von einer guten Gelegenheit, um Bilanz zu ziehen“, sprach die ÖVP am Freitag bei einer Pressekonferenz in St. Pölten.

VPNÖ

22 Gesetzesbeschlüsse gefasst

In den ersten 100 Tagen der neuen Legislaturperiode wurden insgesamt 77 Beschlüsse und davon 22 Gesetzesbeschlüsse gefasst. Darunter fallen etwa das Jagdgatterverbot, das neue Sozialhilfegesetz oder die Adaptierungen der Bauordnung - mehr dazu in Pernkopf: Gatterjagdverbot ab 2029 (noe.ORF.at; 16.5.2018).

„Mir ist besonders wichtig zu erwähnen, dass bei den Gesetzesbeschlüssen nirgends die ÖVP das mit der absoluten Mehrheit durchgesetzt hat, sondern, dass zumindest immer eine Partei mit dabei war“, sagte der zweite Landtagspräsident Gerhard Karner. 31 Prozent der Beschlüsse wurden demnach einstimmig gefasst, 91 Prozent gemeinsam mit der SPÖ, 90 Prozent mit den Freiheitlichen, 70 Prozent mit NEOS und 44 Prozent mit den Grünen.

Ebner: „Das Miteinander funktioniert“

"Das Miteinander funktioniert und das ist gut für das Land“, ergänzte Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner. Erste Erfolge könne man beispielsweise an der aktuellen Arbeitslosenquote in Niederösterreich sehen, denn diese ist wieder gesunken, so Ebner - mehr dazu in Arbeitslosigkeit geht weiter zurück (noe.ORF.at; 2.7.2018). Auch in den Bereichen Verkehr, Gesundheit und Familie seien viele Projekte in die Wege geleitet worden, so Ebner am Freitag.

Links: