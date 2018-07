Strasser vor Rekord-Radtour von Nord nach Süd

Von Alaska nach Patagonien – und das mit dem Rad in weniger als 100 Tagen. Dieses Ziel verfolgt Extremsportler Michael Strasser aus Trautmannsdorf (Bezirk Bruck an der Leitha). Am 23. Juli beginnt der 36-jährige seine Rekordreise.

Michael Strasser ist für seine ambitionierten Routen bekannt. Vor zwei Jahren bewältigte er beim Projekt „Cairo2Cape“ 11.000 Kilometer durch Afrika innerhalb von nur 35 Tagen und stellte damit einen Weltrekord auf. Das nächste Ziel übersteigt das Afrika-Projekt aber noch einmal, wie Strasser am Tag seiner Abreise erklärt.

„Vor mir liegen 23.000 Kilometer und 185.000 Höhenmeter durch teilweise sehr gefährliche Länder wie El Salvador“, so Strasser gegenüber noe.ORF.at. „Ich möchte mir selbst beweisen, was in meinem Körper steckt und die Grenzen des Möglichen ausloten“, sagt Strasser, der seinen Körper fast schon übermenschlich ausreizen möchte. Auf den Niederösterreicher, der für den burgenländischen LTC Seewinkel fährt, warten 14 verschiedene Länder in Nord- und Südamerika.

Der Projektname „Ice 2 Ice“ kommt von den Frosttemperaturen, die beim Start in Alaska und beim Ziel in Patagonien herrschen. „Ich werde von unterschiedlichen Minusgraden bis zu tropischer Hitze alles erleben. Neben den klimatischen Unterschieden werden die verschiedenen Straßenverhältnisse zu einem großen Fragezeichen“, erläutert der Extremsportler, der von vielen äußeren Faktoren abhängig ist. „Ich habe meine Hausaufgaben gemacht, bin in der Form meines Lebens und bereit für mein größtes Sportabenteuer.“

„130 Mal auf den Großglockner“

Die kommende Aufgabe ist mit einer besonders imposanten Zahl vergleichbar: Man müsste 130 mal den Großglockner erklimmen, um die Höhenmeter von „Ice 2 Ice“ zu schaffen. „Es sind 185.000 Höhenmeter, die es zu absolvieren gilt. Alleine die Überquerung der Anden in Kolumbien, Ecuador und Peru wird nach den ersten 10.000 Kilometern eine Herausforderung, die nur schwer im Training zu simulieren ist“, hat Strasser Respekt davor, durchgehend auf einer Meereshöhe von 3.000 Metern zu fahren.

Die Route wurde im Vorfeld zwar festgelegt, einen genauen „Fahrplan“ gibt es aber nicht, weil es immer wieder zu überraschenden Hindernissen kommen kann. „Ich weiß natürlich nicht, ob es auf diesem langen Weg gerade irgendwo in Alaska eine Baustelle gibt. Das kann dann durchaus wertvolle Zeit kosten“, erklärt Strasser die Tücken der Reise.

Betreuerteam begleitet Extremsportler

Auf dem Weg zum Weltrekord begleiten ihn vier Betreuer: Seine Freundin Kerstin Quirchmayr, Kameramann Chris Wisser, Physiotherapeutin Viola Minixhofer und Übersetzerin Viktoria Klammerth, die sich rund um die Uhr um Michael Strasser kümmern werden. Bei technischen Defekten an seinem Rad wird der Extremsportler selbst zum Mechaniker: „Dafür war kein Budget mehr und deshalb mache ich das alles selbst“, lacht Strasser.

„Grundsätzlich ist es kein Problem, eine Kette zu wechseln. Aber es ist ein Unterschied, ob man das daheim in der trockenen Werkstatt macht oder ob man in der Wildnis knöcheltief im Schlamm steckt oder sich bei Minusgraden damit auseinander setzen muss“, erklärt er die zusätzliche Belastung, die auf ihn wartet. Bis zum Start am 23. Juli warten auf Strasser und sein Team jede Menge Arbeit. „Wenn es endlich los geht, wird ein großer Druck abfallen und dann vertraue ich auf meinen Körper und werde mit dem Ziel vor Augen jeden Tag mein Bestes geben“, freut sich Strasser auf die Reise quer durch Amerika.

Daten & Fakten „Ice 2 Ice“

Distanz : 23.000 Kilometer

: 23.000 Kilometer Höhenmeter : 185.000 Höhenmeter

: 185.000 Höhenmeter Aktueller Rekord : 99 Tage 12 Stunden 56 Minuten

: 99 Tage 12 Stunden 56 Minuten Start: 23.7. Prudhoe Bay/Alaska

23.7. Prudhoe Bay/Alaska Ziel : Ushuaia/Patagonien

: Ushuaia/Patagonien Betreueranzahl : 4

: 4 Länder : 14

: 14 Grenzübergänge : 16

: 16 Bekannte Städte : Calgary, Denver, Mexico City, Santiago de Chile

: Calgary, Denver, Mexico City, Santiago de Chile Bekannte Gebirge: Rocky Mountains, Anden Gebirge

