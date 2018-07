17 Millionen Plastikbecher bei Festen eingespart

Seit mehr als zehn Jahren gibt es die Initiative „Sauberhafte Feste“. Weil bei vielen Festen nur noch Mehrwegbecher und -gläser verwendet werden, konnten bereits 17 Millionen Wegwerf-Plastikbecher eingespart werden.

Ins Leben gerufen wurde die Initiative „Sauberhafte Feste“ von den Niederösterreichischen Umweltverbänden und dem Land Niederösterreich. Ziel ist es, bei Kirtagen, Zeltfesten oder auch Frühshoppen Plastikmüll zu vermeiden. 4.400 Vereine und Organisationen nehmen mittlerweile an der Aktion teil.

Diese Vereine erhalten Mehrweggeschirr, Leihgeschirrspüler oder auch sogenannte „Geschirrmobile“ zu günstigen Preisen. Dadurch sind laut den Umweltverbänden in den vergangenen zehn Jahren 17 Millionen Plastik-Wegwerfbecher eingespart worden.

dpa/dpaweb/dpa/Wolfgang Kumm

Deutliche Reduktion bei Abfallmengen

„Durch den Einsatz von Mehrweggeschirr und der ordentlichen Trennung aller Festabfälle lassen sich die Rest-Abfallmengen von 20 Liter pro Person auf bis zu 0,25 Liter reduzieren“, so Anton Kasser, Landtagsabgeordneter und Präsident der Umweltverbände Niederösterreichs. Gleichzeitig seien durch die verpflichtende Abfalltrennung mehr als 160 Tonnen Altspeisefette und mehr als 550 Tonnen Glas getrennt gesammelt worden.

Der für Umwelt zuständige Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) spricht von einem hohen Umweltbewusstsein der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher. „Es freut mich, dass sich so viele Veranstaltungen an dieser Initiative beteiligen und damit freiwillig auf Plastikgeschirr verzichten", so Pernkopf in einer Aussendung.

Links: