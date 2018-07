Sechsjährige könnten bald zur Feuerwehr

Mehr als 6.000 Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 15 Jahren sind bei der Feuerwehrjugend tätig. Um künftig noch mehr Nachwuchs anzuwerben, wird nun über die Herabsetzung des Eintrittsalters auf sechs Jahre diskutiert.

Derzeit dürfen Kinder ab dem zehnten Lebensjahr in die Feuerwehrjugend eintreten. Mit 15 Jahren werden sie aktives Feuerwehrmitglied und rücken auch zu Einsätzen aus. 6.059 Kinder und Jugendliche sind in Niederösterreich bei der Feuerwehrjugend tätig, ein Viertel davon Mädchen. Laut Feuerwehr engagieren sich immer mehr Frauen für das Feuerwehrwesen.

Obwohl die Feuerwehrjugend nach wie vor leicht steigende Zuwachszahlen verzeichnet, will man die Nachwuchsarbeit künftig noch mehr forcieren. Daher wird im Landesverband darüber diskutiert das Eintrittsalter von zehn auf sechs Jahre herabzusetzen.

„Müssen uns schon im Kindesalter positionieren“

„Die Jugend ist generell von vielen Organisationen und Vereinen stark umworben“, betonte Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner, „daher müssen wir uns schon im Kindesalter positionieren und unsere Interessen vertreten.“

Derzeit befinde man sich in der Konzeptionsphase, erklärt Fahrafellner, dabei würden auch Konzepte der Nachbarländer überprüft. In Niederösterreich sei eine Probephase auf freiwilliger Basis geplant. „Wenn das Erfolg hat, werden wir das flächendeckend einführen“, schildert Fahrafellner den weiteren Weg.

5.000 Kinder bei Feuerwehrjugendlager

5.000 Kinder und Jugendliche trafen sich dieses Wochenende beim Feuerwehrjugendlager in St. Aegyd am Neuwalde (Bezirk Lilienfeld). In Wettkämpfen wurde die schnellste Feuerwehrjugend Niederösterreichs ermittelt.

ORF

Die jungen Feuerwehrmitglieder waren in mehr als 500 Zelten untergebracht. Etwa 1.000 Fahrzeuge brachten die Jugendlichen zum Lager. Das Landesfeuerwehrkommando rückte für das Wochenende mit einer mobilen Küche aus. 14 Tonnen Lebensmittel wurden verarbeitet: 700 Kilo Frischfleisch, 450 Kilo Reis, 35.000 Stück Gebäck, 600 Kilo Brot, 5.000 Stück Würste, 5.000 Stück Topfengolatschen und 12.000 Stück Obst.

