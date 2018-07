Täter wollte nach Überfall Geld beheben

Bei dem Raubüberfall auf zwei Frauen in deren Wohnung in St. Pölten am vergangenen Freitag hat der Täter neben Schmuck und Bargeld auch eine Bankomatkarte erbeutet. Damit wollte er laut Polizei mehrfach Geld beheben.

Entsprechende Fotos, die den Täter dabei zeigen, wie er in Niederösterreich und Wien Geld beheben wollte, sind am Montag über Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten veröffentlicht worden. Der junge Mann ist darauf gut zu erkennen.

Landespolizeidirektion Niederösterreich

Frauen mit Messer bedroht

Der Täter war am späten Freitagvormittag in ein Mehrparteienhaus in St. Pölten eingedrungen und in der Folge in eine unversperrte Wohnung gelangt. Dabei wurde er von der 79-jährigen Besitzerin und deren 53-jährigen Tochter überrascht. Laut Polizei bedrohte der noch Unbekannte die Frauen mit einem Messer und attackierte sie mit Faustschlägen. Seine Beute verstaute er in einem orangefarbenen Rucksack, der später ohne Inhalt in einem Park sichergestellt wurde.

Die Frauen mussten aus der Wohnung befreit werden. Der Täter hatte die Tür von außen versperrt, ehe er das Weite suchte. Mutter und Tochter wurden verletzt und waren schwer geschockt. Sie wurden in das Universitätsklinikum St. Pölten transportiert - mehr dazu in Dieb sperrte Opfer in Wohnung ein (noe.ORF.at; 6.7.2018).

Landespolizeidirektion Niederösterreich

Der als südländischer Typ beschriebene Räuber soll 18 bis 25 Jahre alt sein. Er ist schlank und hat eine sportliche Figur. Bekleidet war er am Freitag u.a. mit einem T-Shirt, dunkler Hose und dunklen Sportschuhen. Hinweise auf den Mann werden an das Landeskriminalamt Niederösterreich (Tel.: 059133-30-3333) erbeten.