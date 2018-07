Das kreativste Klo kommt aus Leobendorf

Die kreativste Toilette der Welt kommt aus Niederösterreich: Ein Unternehmen aus Leobendorf (Bezirk Korneuburg) hat mit seinem James-Bond-WC am Schilthorn in der Schweiz den Internationalen Toiletten-Tourismuspreis gewonnen.

Der International Toilet Tourism Award zeichnet nicht das sauberste, sondern das kreativste stille Örtchen der Welt aus. Diesen Preis hat das niederösterreichische Architekturbüro pronatour aus Leobendorf gewonnen, das die Toiletten im Gipfelgebäude am Schilthorn in der Schweiz gestaltet hat.

Bondherren und Bondgirls auf der Toilette

Lokale versuchen immer wieder, mit besonderen Toiletten ihre Kunden anzulocken, in diesem Fall mit James Bond. Am Schilthorn wurde 1969 der Bondfilm „Im Geheimdienst Ihrer Majestät“ gedreht. Die lebensgroßen Bond-Silhouetten sind daher auf den Toilettentüren zu sehen: auf dem Damenklo die Bondherren, auf dem Männerklo die Bondgirls.

Über den Pissoirs wird man mit Schildern dazu aufgefordert, für Treffsicherheit und Tropffreiheit zu sorgen: „Aim like James!“ und „Shake, don’t stir!“ ist hier zu lesen. Darüber hinaus gibt es auf der Toilette eine Hypnosekabine und Maschinengewehr-Soundeffekte sowie 007, der die Besucher plötzlich aus dem Spiegel anspricht.

Gesamter Berggipfel im Zeichen von 007

Der Gipfel des Schilthorns steht ganz im Zeichen von James Bond. An den Originalschauplätzen sind auf Filmklappen Bondszenen zu sehen, die Abfahrt der nächsten Gondel wird mit einer Art „Bombencountdown“ angezeigt, Besucher können sich vor der imposanten Gebirgslandschaft im typischen Bond-Pistolenlauf fotografieren. Vom Ausstieg aus der Gondel bis zum Toilettengang fühlt man sich also wie in einem Bondfilm.

