Wirtschaftsparks sollen attraktiver werden

Niederösterreichs 17 Wirtschaftsparks sollen modernisiert und für Firmen attraktiver werden. Das hat die Wirtschaftsagentur des Landes, ecoplus, verkündet. Geplant ist auch der Bau neuer Objekte, die von Firmen gemietet werden können.

„Das Interesse von Unternehmen, sich in den Wirtschaftsparks anzusiedeln, ist weiter steigend“, sagte der Geschäftsführer von ecoplus, Helmut Miernicki, bei der Präsentation der neuen Offensive am Mittwoch. Im Wirtschaftspark Wr. Neudorf (Bezirk Mödling) baue man deshalb derzeit ein großes Parkhaus für Firmen. Der so gewonnene Platz durch die freigewordenen Parkplätze werde bebaut und für die Errichtung von Mietobjekten genützt. Die Unternehmen würden schon großes Interesse an diesen Mietobjekten zeigen, die durchaus auch für mehrere kleine Firmen gedacht seien, heißt es.

Noch kein Standort für neuen Wirtschaftspark

Weitere Beispiele für Maßnahmen in den ecoplus Wirtschaftsparks sind unter anderem der Bau einer neuen Aufschließungsstraße im Wirtschaftspark Ennsdorf (Bezirk Amstetten) oder auch die Errichtung der gesamten Infrastruktur im Wirtschaftspark Föhrenwald in Wiener Neustadt. Beim Mehrmieterobjekt ecocenter Wolkersdorf (Bezirk Mistelbach) wurde im Rahmen der dritten Erweiterungsstufe eine neue Miethalle errichtet.

Parallel dazu sei man derzeit auf der Suche nach neuen Standorten für neue Wirtschaftsparks, heißt es. Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav (ÖVP) will sich derzeit aber noch auf keine Spekulationen einlassen, wo diese entstehen könnten. „Der nächste Schritt ist zu screenen, wo gibt es Grundstücke und wo gibt es vor allem auch schon bestehende Unternehmenscluster, wo der eine oder andere dazu passt“, sagt sie.

300 Firmen sind an Ansiedelung interessiert

Generell sei das Interesse der Firmen sich anzusiedeln groß. „Wir haben aktuell 300 Anfragen in Bearbeitung, das ist ein hohes Niveau“, erklärte Miernicki, „die Nachfrage nach dem Wirtschaftsstandort Niederösterreich ist enorm.“ Die interessantesten Regionen seien für die Unternehmen weiterhin der Süden Wiens und der Raum St. Pölten. Aber auch die Region rund um Bruck an der Leitha, mit der Anbindung an die Slowakei, gewinne zunehmend an Bedeutung.

Aktuell betreibt ecoplus im ganzen Land 17 Wirtschaftsparks, entweder im Eigentum oder in Beteiligung. Auf nicht ganz 1.000 Hektar sind zurzeit 973 nationale und internationale Firmen mit etwa 21.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angesiedelt. In den vergangenen fünf Jahren investierte ecoplus etwa 73 Millionen Euro in Immobilien und Infrastrukturmaßnahmen zum Ausbau der Wirtschaftsparks. Heuer kommen 16 Millionen Euro hinzu. Damit sollen die die Rahmenbedingungen für interessierte Betriebe optimiert werden.

