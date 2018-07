Stiftskirche wegen Holzwurmbefalls gesperrt

In der Stiftskirche Heiligenkreuz und in der Kirche von Klein-Mariazell (beide Bezirk Baden) kämpft man derzeit mit einem massiven Holzwurmbefall. Um die Tiere zu bekämpfen, müssen die beiden Kirchen vorübergehend gesperrt werden.

Seit Montag ist die Stiftskirche in Heiligenkreuz für Touristen und Gottesdienstbesucher gesperrt. Grund dafür ist der massive Holzwurmbefall, von dem vor allem das barocke Chorgestühl betroffen ist. „Diese kleinen Tiere fressen millimetergroße Löcher in das barocke, kunstgeschichtlich sehr wertvolle Gestühl, sodass dieses einzigartige Kunstwerk von Giovanni Giuliani ernstlich bedroht ist“, ist auf der Homepage des Stiftes zu lesen. Auch die „Niederösterreichischen Nachrichten“ („NÖN“) berichteten darüber.

Chemische Begasung im Kampf gegen Schädlinge

Jetzt hat man den Kampf gegen die Schädlinge aufgenommen. Weil der Befall so massiv war, muss man auf eine chemische Reinigung zurückgreifen. „In so einer Größenordnung hilft im Endeffekt nur die Begasung“, sagt Markus Konecny, der als Schädlingsbekämpfer im Einsatz ist.

Weil die verwendeten Chemikalien auch für Menschen gefährlich sein können, ist das Betreten der Stiftskirche in den kommenden Tagen nicht möglich. Er sei seit fast 40 Jahren im Kloster, sagt Maximilian Heim, der Abt des Stiftes Heiligenkreuz, im Gespräch mit noe.ORF.at. So eine große Maßnahme habe man aber noch nicht gehabt.

Die Arbeiten werden voraussichtlich etwa eine Woche dauern. Führungen sind während dieser Zeit nur eingeschränkt möglich. Die Messen und das Chorgebet finden in der Bernardikapelle statt. Beim Stift hofft man, durch diese Maßnahmen, die Kulturgüter auch künftig erhalten zu können.

Auch Basilika Klein-Mariazell betroffen

Von Holzwurmbefall ist derzeit aber nicht nur die Stiftskirche in Heiligenkreuz, sondern auch die Wallfahrtsbasilika Klein-Mariazell betroffen. Auch dort würden die Holzwürmer vor allem Löcher in die Bänke und in das Chorgestühl fressen, erzählt Bruder Nickel Rachuba. Das fällt vor allem durch den Holzstaub auf, der von den Holzwürmern produziert wird. Die Basilika muss wegen einer chemischen Bekämpfung Ende des Monats ebenfalls vorübergehend gesperrt werden.

Laut dem Bundesdenkmalamt ist der Befall von Holzwürmern in Kirchen ein bekanntes Problem. Jährlich seien mehrere Kirchen davon betroffen, heißt es. Der Grund dafür ist mitunter das kühle Kirchenklima, in dem sich die Insekten besonders wohl fühlen. „Außen sieht man oft nur kleine Holzwurm-Löcher, doch wenn man dann darunter schaut, sieht man enormen Fraß und das kann bis zum völligen Zerfall des Stückes führen“, sagt Restaurator Marc Neuhauser, „Das wird komplett weich, schwammig und verliert die Haltbarkeit.“

