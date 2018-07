„Brumca“ ist älteste Bewohnerin im Bärenwald

Der Bärenwald Arbesbach (Bezirk Zwettl) feiert heuer sein 20-Jahr-Jubiläum. Seit 1998 werden dort Braunbären betreut, die schlecht behandelt wurden. Bärin „Brumca“ ist laut einer Aussendung die erste Bärin des Waldes.

„Sie ist maximal entspannt und schaut zufrieden in der Gegend herum“, heißt es aus dem Bärenwald über „Brumca“. Dort ist man besonders stolz darauf, dass sie heute eine „gelassene Bärin“ ist. Denn ihre Vorgeschichte sei keine schöne.

„Brumca wurde 1992 in einem slowakischen Tierpark geboren. Im Alter von nur wenigen Wochen wurde sie von ihrer Mutter getrennt und an Geschäftsleute verkauft, die sie wiederum einem österreichischen Geschäftsmann zum Geschenk machten“, wird Sigrid Zederbauer, Betriebsleiterin des Bärenwaldes, in einer Aussendung zitiert.

VIER PFOTEN

„Brumca“ war in Verschlag gesperrt

Das Bärenmädchen wuchs und wurde laut Zederbauer ihrem Besitzer bald zu einer Last. „Er sperrte Brumca in einen 35 Quadratmeter großen Verschlag, in dem sie einsam und beschäftigungslos dahinvegetierte. Schließlich verschwand der Besitzer endgültig und ließ Brumca allein im Käfig zurück. So lebte die Bärin fünf Jahre lang", so Zederbauer.

Nach einem Konkursverfahren wurde „Brumca“ schließlich der Tierschutzorganisation Vier Pfoten zugesprochen und bis zur Übersiedlung in den Bärenwald Arbesbach auch gefüttert und betreut. „Brumca“ war laut Aussendung damit die erste Bewohnerin des Waldes.

Sieben Braunbären in Arbesbach zu Hause

Der Bärenwald Arbesbach ist eine von mehreren Bärenauffangstationen von Vier Pfoten und feiert heuer sein 20-jähriges Bestehen. Derzeit leben mit „Vinzenz“, „Tom“, „Jerry“, „Brumca“, „Erich“, „Miri“ und „Emma“ sieben Braunbären auf einer Fläche von 14.000 Quadratmetern. Besucher können täglich zwischen 10.00 und 18.00 Uhr die Tiere aus nächster Nähe beobachten. Jeden Mittwoch und Freitag um 15.00 Uhr, am Samstag um 16.00 Uhr und am Sonntag um 10.30 Uhr findet eine Führung statt.

Links: