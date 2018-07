„wellenklaenge“ ertönen in Lunz am See

„Nordwind & Alpenglühen“ ist das Motto des am Freitag startenden Festivals „wellenklaenge“ in Lunz am See (Bezirk Scheibbs). Erstmals findet es unter Intendanz des Musikerduos Julia Lacherstorfer und Simon Zöchbauer statt.

Das Kulturfestival für zeitgenössische Strömungen wartet heuer mit etwa 15 Veranstaltungen aus dem Sparten Jazz, Indie, Kammer- und Volksmusik auf. Dazu werden auch Workshops angeboten, wie beispielsweise die „Schallwellen“-Musikwerkstatt „Nordic & Alpine Contemporary Folk“ sowie die Composer-Performer-Masterclass „Angewandte Kreativität – von der Inspiration zur Performance“. Julia Lacherstorfer und Simon Zöchbauer übernahmen die Leitung von Festivalgründerin Suzie Heger „wellenklaenge“: Heger eröffnete letzte Saison (noe.ORF.at; 8.7.2017).

Theresa Pewal

Buntes Programm bis 28. Juli

Das Eröffnungskonzert bestreiten am Freitag auf der Seebühne die Künstler Alma und Kraja. Das Abendkonzert der dänischen Folkband Dreamer’s Circus am Samstag zeigt den nächsten musikalischen Höhepunkt. Am Sonntag folgt ab 15.00 Uhr das Kinderkonzert „Villa Wunder“ der Südtiroler Komponistin Manuela Kerer. Am Dienstag geht es ab 16.30 Uhr mit der Märchenwanderung „Zur Goldenen Stunde“ mit Helmut Wittmann weiter. Am Mittwoch wird ab 15.00 Uhr mit dem „Seebad-Fest“ ein Fest der Kulturen gefeiert. Bis 28. Juli präsentiert das Festival ein buntes Programm.

Am Final-Wochenende stellt am Freitag die Medienkünstlerin Tina Frank ihre Installation „Salon Lu(n)z“ vor, danach machen Arve Henriksen, Rolf Lislevand und das Trio Mediæval ab 19.30 Uhr die Kirche von Lunz am See zum „Sacred Room“. Das Finale am Samstag gehört dann ab 19.30 Uhr auf der Seebühne einer neu inszenierten Bühnenshow des Herbert Pixner Projekts.

