Pannenstreifen-Freigabe: Testphase beginnt

Die testweise Freigabe des Pannenstreifens auf einem Abschnitt der Ostautobahn (A4) in Fahrtrichtung Ungarn beginnt heute, Freitag. Bei der ASFINAG bestätigt man einen entsprechenden Bericht der Tageszeitung „Österreich“.

Konkret geht es um einen 3,8 Kilometer langen Abschnitt zwischen der Simmeringer Haide und dem Knoten Schwechat. Bei starkem Verkehr wird der Pannenstreifen freigegeben, wodurch Autofahrern ein zusätzlicher Fahrstreifen zur Verfügung steht - mehr dazu in A4-Pannenstreifen: Freigabe bei Stau (noe.ORF.at; 4.7.2018).

Ein „Operator“ in der Zentrale der ASFINAG werde den Pannenstreifen dann freigeben, „wenn der Verkehr eine bestimmte Dichte erreicht und die rund 30 montierten Kameras zeigen, dass der Pannenstreifen auch wirklich frei ist“, wird Christian Spitaler von der ASFINAG in dem Bericht der Tageszeitung zitiert. Ob es aufgrund der Urlaubszeit an diesem Wochenende bereits zu einer Freigabe des Pannenstreifens kommt, ist also offen.

APA

Die notwendige Änderung der Straßenverkehrsordnung (StVO) ist am Donnerstag im Bundesgesetzblatt kundgemacht worden und heute, Freitag, in Kraft getreten. Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) hatte im April erklärt, den Pannenstreifen auf einem Teilstück der A4 im Fall eines Staus freigeben zu wollen. „Wenn ein Stau entsteht, wird der Pannenstreifen freigegeben. Damit steht eine zusätzliche Spur zur Verfügung, damit sich dieser Stau gar nicht erst bilden kann“, sagte er und verwies auf CO2-Belastung und Umweltverschmutzung als unerwünschte Folgen von Staus.

Traffic Manager kontrollieren vor Freigabe

Vor allem an der Wiener Stadtgrenze kommt es zu den Stoßzeiten immer wieder zu Verzögerungen. Die Freigabe des Pannenstreifens wurde von der ASFINAG in den vergangenen zwei Jahren deshalb am Computer bereits simuliert. Nun wird die Freigabe so funktionieren, dass ein Traffic Manager kontrolliert, ob der Pannenstreifen gefahrlos befahren werden kann. Danach werde der Pannenstreifen durch entsprechende Symbole am Überkopfwegweiser für den Verkehr freigegeben.

