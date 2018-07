Patrick Strobl neuer Bürgermeister in Melk

Die Stadt Melk hat einen neuen Bürgermeister. Patrick Strobl (ÖVP) hat am Donnerstagabend in einer Sondersitzung des Gemeinderates 20 von 22 Stimmen erhalten. Strobl folgt auf seinen Parteikollegen Thomas Widrich.

Sieben der insgesamt 29 Mandatare fehlten in der Sitzung am Donnerstag. Zwei der 22 Stimmzettel blieben leer, diese kamen laut Stadtrat Emmerich Weiderbauer von den Grünen, hieß es. Die ÖVP hält die absolute Mehrheit in Melk - bei der Gemeinderatswahl 2015 erreichte die Partei 17 der 29 Mandate. Grüne und SPÖ verfügen über jeweils fünf, die FPÖ über zwei Sitze.

Stadt Melk / Franz Gleiß

Strobl ist seit 2015 VP-Stadtpartei-Obmann und war bisher Stadtrat für Raumordnung, Gemeindeliegenschaften und landwirtschaftliche Angelegenheiten. Widrich war seit 19. Oktober 2004 Bürgermeister von Melk, er hatte im Juni seinen Rücktritt angekündigt. Er wollte nach Angaben der Stadt den Weg für seinen Nachfolger, der die ÖVP in die Gemeinderatswahlen 2020 führen soll, freimachen.

Nur wenige Tage nach seiner Rücktrittsankündigung sorgte Widrich mit dem Vorschlag für Aufsehen, eine Art Eintrittsgeld für die Wachau zu verlangen - mehr dazu in Ex-Bürgermeister schlägt Eintritt für Wachau vor (noe.ORF.at; 10.7.2018).

