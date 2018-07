Brutaler Überfall auf zwei Frauen ist geklärt

Ein spektakulärer Raubüberfall in der Vorwoche in St. Pölten ist nun geklärt: Ein 20-jähriger Slowake ist festgenommen worden. Er wird verdächtigt, eine 80-Jährige und eine 53-jährige Frau in deren St. Pöltner Wohnung überfallen zu haben.

Die Wohnung der beiden Frauen war nach dem Überfall völlig verwüstet. Sie hatten den Einbrecher überrascht, er schlug sie und bedrohte sie mit einem Messer. Die 53-Jährige versuchte der Mann zu vergewaltigen und band sie dafür mit einer von ihm zerschnittenen Schürze an einen Stuhl. Ihre Hilfeschreie sorgten schließlich dafür, dass er von ihr abließ, wie Manuela Weinkirn, Sprecherin des Landeskriminalamtes Niederösterreich, am Samstag erklärte.

LPD NÖ

Bei seiner Flucht aus dem Haus stahl er Geld und Schmuck und sperrte die beiden Frauen in deren Wohnung ein. Mit einer ebenfalls gestohlenen Bankomatkarte versuchte er daraufhin mehrmals vergeblich, Geld abzuheben.

Dabei wurde er von den Überwachungskameras fotografiert. Die Fotos verwendete das Landeskriminalamt für die Fahndung. Nach intensiven Ermittlungen der Gruppe Raub auch im Ausland – verbunden mit der Veröffentlichung der Überwachungsfotos – wurde der Mann schließlich identifiziert, die Staatsanwaltschaft St. Pölten stellte einen internationalen Haftbefehl aus.

LPD NÖ

Verdächtiger „extrem gewaltbereit und aggressiv“

In einem Hotel in Salzburg wurde der 20-jährige Verdächtige bei einem ähnlichen Einschleichdiebstahl am Donnerstag ertappt und verhaftet, wobei er sich laut LKA-Sprecherin Weinkirn extrem gewaltbereit und aggressiv gebärdet habe.

Weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Slowake für weitere Straftaten verantwortlich ist, veröffentlicht die Polizei weitere Fotos und bittet die Bevölkerung um Hinweise an das Landeskriminalamt bzw. jede Polizeidienststelle. Der Mann ist in der Justizanstalt St. Pölten in Haft.

Links: