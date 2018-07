Ausbau soll B37 entschärfen

Die Kremser Straße B37 ins Waldviertel wird ausgebaut. Täglich sind zwischen Krems und Gföhl (Bezirk Krems) 12.000 Fahrzeuge unterwegs. Nun soll das gefährliche Straßenstück durch einen Ausbau entschärft werden.

Um die Verkehrssicherheit auf der Landesstraße B37 weiter zu erhöhen, hat sich das Land Niederösterreich dazu entschlossen, die Anschlussstelle Stratzing umzubauen und die B37 Richtung Zwettl zweistreifig zu verbreitern. Die Errichtung eines Zusatzstreifens erfolgt von der Anschlussstelle Stratzing (Bezirk Krems) in Richtung Zwettl auf einer Länge von etwa 1,1 Kilometern, das soll hier in Zukunft ein gefahrloses Überholen ermöglichen.

Landesstraße wird auf 12,5 Meter verbreitert

Bei dem Projekt erfolgt die Verbreiterung der Landestraße B37 in diesem Abschnitt auf circa 12,5 Meter. Dazu kommen noch neue Abfahrts- und Auffahrtsrampen sowie die Verbreiterung einer Brücke. Auch drei Retentionsbecken werden neu errichtet. Zwischen Stratzing und Droß wird eine Spange von der L7039 zur B37 in Fahrtrichtung Krems gebaut.

In der ersten Bauphase ist die Ausfahrt von Zwettl kommend nach Stratzing für rund zwölf Wochen gesperrt. In der zweiten Bauphase sind alle Auf- und Abfahrten für weitere drei Wochen gesperrt, lediglich die Auffahrt von Stratzing nach Krems ist offen. In der dritten Bauphase, die noch rund sechs Wochen andauert, sind alle Auf- und Abfahrten wieder offen.

Geplante Bauzeit: 21 Wochen

„Der Umbau der Anschlussstelle Stratzing und der Ausbau der Landesstraße B37 ist ein weiterer Teil des rund 180 Millionen Euro umfassenden Waldviertelpaketes, welches bis 2020 umgesetzt wird", erklärte der für den Straßenbau zuständige Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP). Das Projekt soll in einer Bauzeit von etwa 21 Wochen verwirklicht werden.

Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf 2,1 Millionen Euro, wovon 1,8 Millionen Euro vom Land Niederösterreich und 300.000 Euro von der Marktgemeinde Stratzing getragen werden. Die B37 war in der Vergangenheit Schauplatz zahlreicher tödlicher Verkehrsunfälle. Um Raser einzubremsen, wurde daher bereits 2012 eine Section Control am Gföhler Berg errichtet.

