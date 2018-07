„Wildkatzen Camp“ im Thayatal eröffnet

Im „Wildkatzen Camp“, einer neu errichteten Unterkunft, die direkt an den Nationalpark Thayatal angrenzt, können Schülerinnen und Schüler „wilde“ Abenteuer erleben - etwa beim Überlebenstraining in der freien Natur.

Frei, wild und naturverbunden - so leben die Wildkatzen im Nationalpark Thayatal bei Hardegg (Hollabrunn). In der Nähe dieser Tiere ist nun das „Wildkatzen Camp“ für Kinder und Jugendliche eröffnet worden. In diesem Camp lernt man Feuermachen, Bogenschießen und essbare Wildkräuter zu verkochen. „Wichtige Voraussetzungen um in der Natur zu überleben“, erklärten die Betreuer bei der Präsentation des Camps.

Für die Schülerinnen und Schüler stehen 60 Betten, eine Outdoor-Küche, Lagerfeuerstellen und Sanitäreinrichtungen zur Verfügung. „Wir bieten eine reale Welt. Man geht hinaus in den Wald. Man wird selbst kreativ. Das sind Erlebnisse, die man nie vergisst und die den Bezug zur Natur fördern“, erklärte der Direktor des Nationalparks Thayatal, Christian Übl.

„Neben dem Überleben in der Natur können Kinder bei Nachtspaziergängen durch den Nationalpark gehen, man erkundet die Thaya und sucht gemeinsam nach Tieren. Alles angeleitet von Rangern, die sich in der Gegend auskennen“, sagte Übl.

Wildkatze als Symbol des Nationalparks

Die Wildkatze spielt im Nationalpark Thayatal eine wichtige Rolle. Lange Zeit galt sie in Österreich als ausgestorben, bis sie vor wenigen Jahren im Thayatal wieder nachgewiesen werden konnte. Danach wurde in Hardegg (Bezirk Waidhofen an der Thaya) das größte Wildkatzengehege Österreichs gebaut, das übrigens direkt neben dem „Wildkatzen Camp“ liegt.

„Die Wildkatze steht als Patin für unser Camp. Weil sie für die freie und wilde Natur steht. Und so sollen auch die Kinder bei uns Freiheit und Wildnis erleben“, sagte Übl. Nach einigen Monaten intensiver Bauzeit ist das im „Wildkatzen Camp“ nun möglich. 1,3 Millionen Euro investierten Land, Bund und die EU in das Projekt. Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) sprach bei der Eröffnung von einem wichtigen Impuls für die Region und den Nationalpark.

