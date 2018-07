Wieselburg soll bis 2021 hochwassersicher sein

Immer wieder tritt in Wieselburg (Bezirk Scheibbs) die Erlauf über die Ufer, zuletzt Ende Juni. Bei der Hochwasserkatastrophe im Sommer 2009 wurden zahlreiche Gebäude überflutet. Bis 2021 soll die Stadt hochwassersicherer werden.

In Wieselburg werden Hochwasserschutzmauern, Dämme und mobile Dammbalkenanlagen errichtet. Fast 5,5 Millionen Euro werden investiert. Noch heuer wird mit dem Bau des Hochwasserschutzes begonnen. Der Spatenstich erfolgte am Samstag.

2021 soll der Hochwasserschutz fertiggestellt sein. Künftig sollen in Wieselburg 134 Objekte vor einem hundertjährlichen Hochwasser geschützt sein. „Die Sicherheit der Menschen und der Schutz ihres Hab und Guts stehen an erster Stelle, deswegen ist es wichtig, dieses große Projekt voran zu treiben", wird Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) in einer Aussendung zitiert.

Fast eine Milliarde Euro für Hochwasserschutz

Seit dem Jahrhunderthochwasser im Jahr 2002 wurden landesweit 950 Millionen Euo in den Hochwasserschutz investiert. Derzeit wird an etwa 70 Projekten gearbeitet. Je etwa 50 Bauvorhaben sollen heuer begonnen und beendet werden. „Sämtliche Hochwasserschutzprojekte haben sich während der letzten Hochwasserereignisse bestens bewährt und größere Schäden verhindert“, so Pernkopf. Das Land Niederösterreich und der Bund beteiligen sich jeweils mit etwas mehr als 2 Millionen Euro an den Kosten für das Wieselburger Hochwasserschutzprojekt. Der Rest wird von den Gemeinden Wieselburg und Wieselburg-Land übernommen.