Kulturfestival verbindet Grenzstädte

Gemeinsam veranstalten die Städte Gmünd und České Velenice (Tschechien) Ende Juli das Festival „Übergänge – Přechody“. Im Gedenkjahr 2018 sind die Themen des Festivals der Prager Frühling und die Rolle der Kunst im Widerstand.

„Die Städte Gmünd und České Velenice stellen einen der spannendsten Plätze Europas dar. Kaum anderswo ist die Geschichte des vorigen Jahrhunderts so sichtbar, sind Verbindendes und Trennendes so spürbar wie hier am Berührungspunkt von Ost- und Westeuropa“, sagt Organisator Thomas Samhaber.

Ursprünglich war das Festival, das heuer von 26. bis 29. Juli stattfindet, als einmalige Veranstaltung im Rahmen des tschechischen EU-Beitritts 2004 geplant. Der Besucherandrang war aber so groß, dass es seitdem alle zwei Jahre über die Bühne geht. Beim letzten Mal zählte das tschechisch-österreichische Fest rund 10.000 Gäste.

Veranstalter Thomas Samhaber ist stolz, dass „Übergänge – Přechody“ ein unabhängiges Festival ist: „Wir sind ein kleiner Verein, alle arbeiten ehrenamtlich. Beim Eintritt bitten wir um eine freiwillige Spende, damit es auch keine ‚finanziellen‘ Grenzen gibt. Wir wollen eine Plattform sein für all jene Menschen, die engagiert sind und Grenzen überschreiten.“ Zwischen den zehn verschiedenen Spielorten fährt heuer ein Oldtimerbus aus dem Jahr 1968. Die Geschehnisse vor 50 Jahren bilden auch die Grundlage für das Kulturfest.

40 Veranstaltungen in vier Tagen

Bei „Übergänge – Přechody“ wird der Niederschlag des Prager Frühlings der heiteren Aufbruchsstimmung in Österreich gegenübergestellt. Sichtbar wird das in Ausstellungen, Installationen, Theaterstücken, Kinofilmen und Konzerten. Höhepunkt ist der Auftritt der tschechischen Band „Plastic People of the Universe“ (Freitag, 27. Juli) in České Velenice.

Den Künstlern wurde 1970 von staatlichen Gremien die Lizenz als Profimusiker entzogen, sie mussten ihre Instrumente abgeben und erhielten ein Berufs- und Auftrittsverbot. Daraufhin spielten sie im Untergrund. Wegen eines illegalen Konzertes verbüßten sie eine mehrjährige Haftstrafe. Nach dem Zerfall der Tschechoslowakei formierte sich die Band neu. „Es wurden viele Kreative in den Untergrund gedrängt. Die Rockgruppe (Plastic People of the Universe, Anm.) war ein wesentlicher Akteur der tschechischen Protestbewegung“, erzählt Veranstalter Samhaber.

Historiker und Zeitzeugen

Eines der Gründungsmitglieder, Jiři Kabeš, wird bei der Podiumsdiskussion „Konferenz 1968“ (Freitag, 27. Juli) seine Erfahrungen schildern. Vorträge gibt es bei der Konferenz im Kulturzentrum Fenix von Michaela Stoilová, Institut für Totalitarismusforschung, und Pavel Štouráč, Intendant der Theatergruppe „Divadlo Continuo“.

Übergänge – Přechody

Štouráč hat sich für das Stück „NOON“ (Freitag, 27., und Samstag, 28. Juli) jenen Menschen gewidmet, die 1968 in Moskau gegen den Einmarsch der Warschauer Truppen in die Tschechoslowakei demonstrierten. Die Theatergruppe hat Protestierende von damals und ihre Nachfahren ausfindig gemacht, um den Lebensweg dieser Menschen nachzuzeichnen. Dabei entstanden sei ein „Stück von zeitloser Aktualität, in ergreifenden Bildern".

In Gmünd wird hingegen die „heitere Aufbruchsstimmung“ Österreichs in den 1960er Jahren wiedergegeben. Dazu zählen Konzerte der hiesigen Eisenbahnermusikkapelle, der „Purple Souls“ und „The Beatles Revival“ (alles am Samstag, 28. Juli).

Mit dem Fahrrad über die Grenze

Den Grundgedanken des Festivals setzt schließlich die Improvisationskünstlerin Karen Schlimp mit ihrem „Pianomobile“ um: Während sie Klavier spielt, wird das Instrument per Fahrrad von Gmünd nach České Velenice über die Grenze transportiert. Während der Fahrt gibt es Zwischenstopps mit spontanen Musikeinlagen.

