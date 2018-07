Drogen am Steuer: Ein Toter, vier Verletzte

Bei Petronell-Carnuntum (Bezirk Bruck an der Leitha) hat ein Drogenlenker am Montag in der Früh einen folgenschweren Verkehrsunfall verursacht. Vier Männer wurden teils schwer verletzt, der 28-jähriger Drogenlenker selbst starb.

Der 28-jährige Slowake war gegen 6.00 Uhr auf der Bundesstraße 9 zwischen Hainburg und Wildungsmauer unterwegs. „Weder war sein Auto zum Verkehr zugelassen noch war der Lenker im Besitz eines Führerscheins und auch die Kennzeichen, die an seinem Fahrzeug montiert waren, waren gestohlen“, sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager.

Bei Petronell-Carnuntum geriet der Mann auf die Gegenfahrbahn und es kam zum Zusammenstoß mit zwei anderen Autos. Der 28-Jährige starb noch an der Unfallstelle, drei Männer wurden schwer, ein vierter leicht verletzt. Laut Baumschlager geht die Polizei derzeit davon aus, dass der Autofahrer zumindest Marihuana konsumiert hatte. In seinem Fahrzeug sind allerdings auch ein Spiegel und vermutlich Rückstände von Speed gefunden worden, heißt es bei der Polizei.

B9 fast vier Stunden lang gesperrt

Die B9 war während des Einsatzes von Feuerwehr, Polizei und Rettung fast vier Stunden lang gesperrt. „Die schwer verletzten Personen sind in Krankenhäuser nach Meidling, Wiener Neustadt und Eisenstadt gebracht worden, der leicht verletzte Insasse wurde in das Spital in Hainburg eingeliefert“, berichtete Sonja Kellner, Sprecherin des Roten Kreuzes.

Neben drei Rettungswagen, einem Notarzteinsatzfahrzeug und den ÖAMTC-Notarzthubschraubern „Christophorus 3“ und „Christophorus 9“ waren nach Angaben der Landeswarnzentrale in Tulln auch die Feuerwehren Wildungsmauer und Petronell-Carnuntum im Einsatz.

Gernot Rohrhofer, noe.ORF.at

