Neuer Billigflieger hebt in Schwechat ab

Am Dienstag startet die neue Billig-Fluglinie LEVEL am Flughafen Schwechat. Dahinter steht die IAG - die International Airlines Group. Zu Beginn werden 14 europäische Ziele angeflogen, 200 neue Arbeitsplätze entstehen.

Die Erstflüge gehen nach Palma de Mallorca in Spanien und London-Gatwick. In den kommenden vier Wochen werden zwölf weitere Destinationen in sechs europäischen Ländern dazukommen, darunter Venedig (Italien) sowie Barcelona, Malaga und Ibiza in Spanien.

Flugtickets ab 25 Euro

Jedes der A321-Flugzeuge wird über 210 Economy-Sitze verfügen und vom „Terminal 1“ des Flughafens in Schwechat aus operieren. Die Flugfrequenz pro Destination variiert zwischen zwei und 14 Flügen pro Woche. Tickets soll es ab knapp 25 Euro geben.

Die neue Tochter der IAG, das ist der Mutterkonzern der British Airways, wird eine österreichische Lizenz haben und vier Flugzeuge des Typs Airbus A321 in Wien stationieren. Mit dem Start werden laut Unternehmen rund 200 neue Arbeitsplätze am Standort Wien geschaffen.

